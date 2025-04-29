Агент Лунина провел переговоры с Реалом. Украинец намерен покинуть Мадрид
Главным претендентом на вратаря является турецкий «Галатасарай»
Голкипер испанского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.
Несколько команд обратились к агенту Жорже Мендешу, который представляет интересы украинского вратаря, с запросом о потенциальном переходе Лунина в другой клуб.
Испанская пресса сообщает, что Мендеш провел переговоры с руководством «Реала», чтобы обсудить текущее положение второго номера команды и оценить трансферные предложения.
Главным претендентом на Лунина в настоящее время является турецкий «Галатасарай». Украинский голкипер намерен уйти в тот клуб, где он сможет рассчитывать на роль первого номера.
В прошлом году Андрей продлил контракт со «сливочными» до 2030 года, однако это оказалось стратегическим ходом, чтобы не потерять вратаря бесплатно. В любом случае, «Реал» считает бельгийца Тибо Куртуа безоговорочным первым номером, поэтому не готов делать ставку на Лунина.
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