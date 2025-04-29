Вирджил ван Дейк: лучший защитник Ливерпуля и настоящий капитан

Весь сезон «Ливерпуль» преследовали сомнения. Первым делом – из-за смены тренера. Заменить Юргена Клоппа казалось невыполнимой задачей, по крайней мере с первого сезона. Однако Арне Слот справился.

Потом появилась длительная неопределенность с будущим лидеров команды – Трента Александра-Арнольда, Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка. Египтянин много раз говорил в интервью о желании продлить контракт с «красными» и, в итоге, получил свое соглашение. Однако защитники оставались без новых контрактов.

Трент ситуацию со своим будущим практически не комментирует. За него это делают испанские и английские СМИ, по данным которых, воспитанник мерсисайдцев покинет клуб бесплатно и перейдет в мадридский «Реал». Это были грустные новости для болельщиков «Ливерпуля», но были и хорошие.

Первая – продление контракта с Салахом. Мохамеду уже 32 года, но он проводит, вероятно, лучший сезон в карьере по результативности. Нет сомнений в том, что он еще несколько лет сможет выступать на высоком уровне. Вторая приятная новость для болельщиков «красных» заключается в том, что клуб продлил контракт и с ван Дейком. И это действительно хорошее событие.

Весь сезон все обсуждали будущее Салаха, размышляя, где он продолжит карьеру, если покинет мерсисайдцев. Также широко обсуждалась ситуация Трента и его возможный переход в «Реал». О ван Дейке говорили мало. Вирджил сам сохранял спокойствие и призывал к этому болельщиков. В отношении голландца никто не паниковал.

У капитана команды большую часть сезона не было нового контракта, но в «Ливерпуле» сохраняли спокойствие. Все как будто знали, что рано или поздно стороны продлят соглашение. В итоге, так и получилось. Продление контракта с ван Дейком – не менее важная новость, чем новое соглашение Салаха, поскольку Вирджил – такой же ключевой игрок для команды.

Никто не преуменьшает значение ван Дейка для «Ливерпуля», но о нем мало говорят. Вирджил появляется в новостях гораздо реже, чем Трент или Салах. Это понятно, потому что Мохамед постоянно на виду, забивает много голов и так далее, но вклад голландца в успехи «красных» тоже огромный. После перехода из «Саутгемптона» в январе 2018 года за 84 млн евро, 33-летний центрбек сыграл за мерсисайдцев 315 матчей и забил 27 голов.

С ним в составе у «Ливерпуля» почти 70% побед, без него – 53,2%. С ван Дейком на поле «красные» пропускают в среднем менее одного мяча за матч, без него – гол или больше. С момента перехода в «Ливерпуль» Вирджил выиграл 161 матч в Премьер-лиге. Больше только у Эндрю Робертсона (163) и у Салаха (174). Во всей АПЛ больше побед только у Бернарду Силвы (172) и Эдерсона (183).

Прежде чем стать лидером команды, голландец стал лидером обороны «красных». После ухода Рафаэля Бенитеса мерсисайдцы 7 сезонов подряд пропускали по 40 и более голов в Премьер-лиге. В первой кампании Юргена Клоппа они пропустили 50 мячей, в следующей – 42. После этого в «Ливерпуль» пришел ван Дейк, который вытянул «красных» на 4-е место в АПЛ по пропущенным голам (38).

Впервые за долгое время мерсисайдцы пропустили менее 40 мячей за одну кампанию, а ведь тогда Вирджил провел в команде только половину сезона. Дальше было еще лучше. В следующие 2 сезона «Ливерпуль» был лучшей командой Премьер-лиги в обороне (22 и 33 пропущенных гола).

Голландец серьезно укрепил защиту «красных» и вывел ее на новый уровень. Практически сразу после переезда на «Энфилд» он стал ключевым игроком в обороне команды. Это подтверждается тем, что в сезоне 2020/21, который ван Дейк пропустил из-за серьезной травмы, мерсисайдцы снова пропустили более 40 мячей.

В следующей кампании после возвращения Вирджила «Ливерпуль» пропустил только 26 голов, что снова стало лучшим показателем в АПЛ. В прошлом сезоне «красные» заняли 3-е место в Премьер-лиге, по этому показателю, несмотря на 41 пропущенный гол. В нынешней кампании они идут вторыми, пропустив 31 мяч и уступая только «Арсеналу» (29).

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Ван Дейк всегда уверен в себе и передает эту уверенность партнерам. Играть в защите идеально невозможно, поэтому он не делает трагедию из ошибок, а пытается их исправить. К тому же успешных действий у Вирджила гораздо больше, чем ошибочных. Он выигрывает 73% единоборств, что является лучшим показателем среди всех полевых игроков АПЛ.

Голландец также является лидером Премьер-лиги по успешным дуэлям в воздухе, выигрывая 75,3% таких противостояний. Преимущество над соперниками в росте и габаритах позволяет ему не только выносить мяч после навесов соперников, но и самому замыкать такие передачи. Ван Дейк забил уже 18 мячей головой, что является вторым лучшим показателем в истории АПЛ среди защитников. Больше голов только у Джона Терри (27).

Вирджил одинаково успешно действует как у своих, так и у чужих ворот, а также является хорошим распасовщиком. Он выполняет более 2 тыс. передач за сезон с точностью 91,7%. Причем он далеко не всегда пасует только вратарю или другому защитнику. Голландец выполняет более 800 передач вперед с точностью 80,2%.

Более того, лидер «Ливерпуля» часто старается развивать атаки команды, выполнив 248 точных передач в финальную треть поля. По успешным длинным передачам (129) он уступает только защитнику «Фулхэма» Йоакиму Андерсену (176). Так что ван Дейк полезен не только в обороне – он может создавать угрозу воротам соперника, будучи еще на своей половине поля.

Вирджил является капитаном «Ливерпуля» с 2023 года после ухода Джордана Хендерсона. До того он был вице-капитаном «красных». Он был по сути единственным кандидатом на эту роль. Голландец не такой, как его предшественник. Он не такой разговорчивый на поле и менее эмоциональный, но в этом его преимущество.

Ван Дейк всегда излучает уверенность в себе, что передается и его партнерам. Не зря Вирджил претендовал на «Золотой мяч» в 2019 году и тогда же стал лучшим игроком по версии ФИФА – первым и единственным до сих пор среди защитников. В июле голландцу исполнится 34 года, но он еще многое может дать команде. «Красные» сделали правильный выбор не только в ситуации с Салахом.

Cергей ЗАВАЛКО