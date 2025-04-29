Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вирджил ван Дейк: лучший защитник Ливерпуля и настоящий капитан
Англия
29 апреля 2025, 14:53 |
322
0

Вирджил ван Дейк: лучший защитник Ливерпуля и настоящий капитан

Рассказываем, почему лидер «красных» заслуживает признания

29 апреля 2025, 14:53 |
322
0
Вирджил ван Дейк: лучший защитник Ливерпуля и настоящий капитан
Getty Images/Global Images Ukraine

Весь сезон «Ливерпуль» преследовали сомнения. Первым делом – из-за смены тренера. Заменить Юргена Клоппа казалось невыполнимой задачей, по крайней мере с первого сезона. Однако Арне Слот справился.

Потом появилась длительная неопределенность с будущим лидеров команды – Трента Александра-Арнольда, Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка. Египтянин много раз говорил в интервью о желании продлить контракт с «красными» и, в итоге, получил свое соглашение. Однако защитники оставались без новых контрактов.

Трент ситуацию со своим будущим практически не комментирует. За него это делают испанские и английские СМИ, по данным которых, воспитанник мерсисайдцев покинет клуб бесплатно и перейдет в мадридский «Реал». Это были грустные новости для болельщиков «Ливерпуля», но были и хорошие.

Первая – продление контракта с Салахом. Мохамеду уже 32 года, но он проводит, вероятно, лучший сезон в карьере по результативности. Нет сомнений в том, что он еще несколько лет сможет выступать на высоком уровне. Вторая приятная новость для болельщиков «красных» заключается в том, что клуб продлил контракт и с ван Дейком. И это действительно хорошее событие.

Весь сезон все обсуждали будущее Салаха, размышляя, где он продолжит карьеру, если покинет мерсисайдцев. Также широко обсуждалась ситуация Трента и его возможный переход в «Реал». О ван Дейке говорили мало. Вирджил сам сохранял спокойствие и призывал к этому болельщиков. В отношении голландца никто не паниковал.

У капитана команды большую часть сезона не было нового контракта, но в «Ливерпуле» сохраняли спокойствие. Все как будто знали, что рано или поздно стороны продлят соглашение. В итоге, так и получилось. Продление контракта с ван Дейком – не менее важная новость, чем новое соглашение Салаха, поскольку Вирджил – такой же ключевой игрок для команды.

Никто не преуменьшает значение ван Дейка для «Ливерпуля», но о нем мало говорят. Вирджил появляется в новостях гораздо реже, чем Трент или Салах. Это понятно, потому что Мохамед постоянно на виду, забивает много голов и так далее, но вклад голландца в успехи «красных» тоже огромный. После перехода из «Саутгемптона» в январе 2018 года за 84 млн евро, 33-летний центрбек сыграл за мерсисайдцев 315 матчей и забил 27 голов.

С ним в составе у «Ливерпуля» почти 70% побед, без него – 53,2%. С ван Дейком на поле «красные» пропускают в среднем менее одного мяча за матч, без него – гол или больше. С момента перехода в «Ливерпуль» Вирджил выиграл 161 матч в Премьер-лиге. Больше только у Эндрю Робертсона (163) и у Салаха (174). Во всей АПЛ больше побед только у Бернарду Силвы (172) и Эдерсона (183).

Прежде чем стать лидером команды, голландец стал лидером обороны «красных». После ухода Рафаэля Бенитеса мерсисайдцы 7 сезонов подряд пропускали по 40 и более голов в Премьер-лиге. В первой кампании Юргена Клоппа они пропустили 50 мячей, в следующей – 42. После этого в «Ливерпуль» пришел ван Дейк, который вытянул «красных» на 4-е место в АПЛ по пропущенным голам (38).

Впервые за долгое время мерсисайдцы пропустили менее 40 мячей за одну кампанию, а ведь тогда Вирджил провел в команде только половину сезона. Дальше было еще лучше. В следующие 2 сезона «Ливерпуль» был лучшей командой Премьер-лиги в обороне (22 и 33 пропущенных гола).

Голландец серьезно укрепил защиту «красных» и вывел ее на новый уровень. Практически сразу после переезда на «Энфилд» он стал ключевым игроком в обороне команды. Это подтверждается тем, что в сезоне 2020/21, который ван Дейк пропустил из-за серьезной травмы, мерсисайдцы снова пропустили более 40 мячей.

В следующей кампании после возвращения Вирджила «Ливерпуль» пропустил только 26 голов, что снова стало лучшим показателем в АПЛ. В прошлом сезоне «красные» заняли 3-е место в Премьер-лиге, по этому показателю, несмотря на 41 пропущенный гол. В нынешней кампании они идут вторыми, пропустив 31 мяч и уступая только «Арсеналу» (29).

Getty Images/Global Images Ukraine

Ван Дейк всегда уверен в себе и передает эту уверенность партнерам. Играть в защите идеально невозможно, поэтому он не делает трагедию из ошибок, а пытается их исправить. К тому же успешных действий у Вирджила гораздо больше, чем ошибочных. Он выигрывает 73% единоборств, что является лучшим показателем среди всех полевых игроков АПЛ.

Голландец также является лидером Премьер-лиги по успешным дуэлям в воздухе, выигрывая 75,3% таких противостояний. Преимущество над соперниками в росте и габаритах позволяет ему не только выносить мяч после навесов соперников, но и самому замыкать такие передачи. Ван Дейк забил уже 18 мячей головой, что является вторым лучшим показателем в истории АПЛ среди защитников. Больше голов только у Джона Терри (27).

Вирджил одинаково успешно действует как у своих, так и у чужих ворот, а также является хорошим распасовщиком. Он выполняет более 2 тыс. передач за сезон с точностью 91,7%. Причем он далеко не всегда пасует только вратарю или другому защитнику. Голландец выполняет более 800 передач вперед с точностью 80,2%.

Более того, лидер «Ливерпуля» часто старается развивать атаки команды, выполнив 248 точных передач в финальную треть поля. По успешным длинным передачам (129) он уступает только защитнику «Фулхэма» Йоакиму Андерсену (176). Так что ван Дейк полезен не только в обороне – он может создавать угрозу воротам соперника, будучи еще на своей половине поля.

Вирджил является капитаном «Ливерпуля» с 2023 года после ухода Джордана Хендерсона. До того он был вице-капитаном «красных». Он был по сути единственным кандидатом на эту роль. Голландец не такой, как его предшественник. Он не такой разговорчивый на поле и менее эмоциональный, но в этом его преимущество.

Ван Дейк всегда излучает уверенность в себе, что передается и его партнерам. Не зря Вирджил претендовал на «Золотой мяч» в 2019 году и тогда же стал лучшим игроком по версии ФИФА – первым и единственным до сих пор среди защитников. В июле голландцу исполнится 34 года, но он еще многое может дать команде. «Красные» сделали правильный выбор не только в ситуации с Салахом.

Cергей ЗАВАЛКО

По теме:
Собослаи и Цимикас вписали свое имя в историю АПЛ
Фанатам на радость. Объявлена ​​дата чемпионского парада Ливерпуля
Травмы не пугают. Вингер Ливерпуля стал трансферным желанием Моуриньо
статьи Вирджил ван Дейк эксклюзив Ливерпуль
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Черноморца разнес Аниагбосо: «Бред какой-то. На рефлексе сработал»
Футбол | 29 апреля 2025, 11:19 6
Тренер Черноморца разнес Аниагбосо: «Бред какой-то. На рефлексе сработал»
Тренер Черноморца разнес Аниагбосо: «Бред какой-то. На рефлексе сработал»

Евгений Боровик не понимает, почему голкиперы «моряков» не играют надежно

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
Хоккей | 29 апреля 2025, 07:35 12
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

Украинская сборная набрала три пункта после двух матчей

Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Бокс | 29.04.2025, 07:26
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Футбол | 29.04.2025, 03:00
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Звезда Барселоны пригрозила клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса
Футбол | 29.04.2025, 14:24
Звезда Барселоны пригрозила клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса
Звезда Барселоны пригрозила клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
28.04.2025, 09:37 1
Футбол
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
27.04.2025, 18:52 1
Теннис
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
28.04.2025, 08:14
Хоккей
УСИК дерзко обратился к Дюбуа: «Спасибо тебе, что приглядывал за ним»
УСИК дерзко обратился к Дюбуа: «Спасибо тебе, что приглядывал за ним»
28.04.2025, 07:49 4
Бокс
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 443
Футбол
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 27
Футбол
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
28.04.2025, 02:51 3
Футбол
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
27.04.2025, 21:36 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем