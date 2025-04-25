Голы Коваленко и Зубкова, вариант для Судакова, потеря очков для Жироны
Главные новости за 24 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 24 апреля.
1. Коваленко забил гол за Эмполи, но в финал Кубка Италии вышла Болонья
В решающем матче Кубка Италии 14 мая в Риме сыграют Болонья и Милан
2. Гол Зубкова помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции
Трабзонспор выиграл полуфинальный поединок у команды Гезтепе
3А. Не Наполи. Гранд сделал предложение по Судакову, продолжаются переговоры
«Ювентус» готовит трансфер украинского хавбека
3В. Назвал сумму трансфера. Николини оценил возможный переход Судакова в Ювентус
Бывший сотрудник Шахтера прокомментировал слухи
4А. Как они не выиграли? Жирона в большинстве упустила победу на 90+2-й
Каталонцы продолжили серию неудач
4В. Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Виктор провел полный матч против «Леганеса»
5. Фейервейк в Ла Лиге. Атлетико забил 3 гола, Бетис отгрузил 5 мячей
Фавориты взяли по три очка в матче 33-го тура чемпионата Испании
6А. Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Надежда вместе с Сюй Ифань разгромила тандем Панова / Штоллар в 1-м раунде тысячника
6В. Набрала форму? Стародубцева пробилась в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Юлия в двух сетах выиграла у Элизабетты Коччаретто во втором раунде тысячника в Испании
6С. Драма в Мадриде. Ястремская накормила Гофф бубликом, но потерпела поражение
Даяна в трех сетах уступила Коко в матче 1/32 финала
7А. Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Минимальная победа сборной Украины
7В. Легкая победа. Сборная Украины разгромила Словению в матче ЧМ U-18
Украинская команда оформила семь шайб
8. Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволей
Подопечные Виталия Бондаря победили хозяев
9. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда АПЛ покинет свой клуб после 13 лет в команде
История Джейми Варди в «Лестере» подходит к своему завершению
10. 5 востребованных на рынке игроков не из грандов АПЛ с клаусулой в контракте
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