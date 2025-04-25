Фейервейк в Ла Лиге. Атлетико забил 3 гола, а Бетис отгрузил 5 мячей
Фавориты взяли по три очка в матче 33-го тура чемпионата Испании
Вечером 24 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании.
Фавориты взяли по три очка. Атлетико забил 3 гола в ворота Райо Вальекано (3:0).
Бетис отгрузил 5 мячей в ворота Вальядолида (5:1).
Пять лучших команд Ла Лиги получат путевки в Лигу чемпионов.
Лидеры: Барселона (76 очков), Реал (72), Атлетико (66), Атлетик (60), Бетис (54), Вильярреал (52).
Ла Лига. 33-й тур, 24 апреля
Атлетико Мадрид – Райо Вальекано – 3:0
Голы: Серлот, 3, Галлахер, 45, Альварес, 77
Бетис – Вальядолид – 5:1
Голы: Родригес, 17, Кучо, 64, Иско, 66, Перро, 84, Эззальзули, 90 – Чуки, 41
Турнирная таблица Ла Лиги
События матча
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