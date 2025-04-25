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Чемпионат Испании
Бетис
24.04.2025 22:30 – FT 5 : 1
Вальядолид
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Испания
25 апреля 2025, 00:47 | Обновлено 25 апреля 2025, 01:09
104
0

Фейервейк в Ла Лиге. Атлетико забил 3 гола, а Бетис отгрузил 5 мячей

Фавориты взяли по три очка в матче 33-го тура чемпионата Испании

25 апреля 2025, 00:47 | Обновлено 25 апреля 2025, 01:09
104
0
Фейервейк в Ла Лиге. Атлетико забил 3 гола, а Бетис отгрузил 5 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании.

Фавориты взяли по три очка. Атлетико забил 3 гола в ворота Райо Вальекано (3:0).

Бетис отгрузил 5 мячей в ворота Вальядолида (5:1).

Пять лучших команд Ла Лиги получат путевки в Лигу чемпионов.

Лидеры: Барселона (76 очков), Реал (72), Атлетико (66), Атлетик (60), Бетис (54), Вильярреал (52).

Ла Лига. 33-й тур, 24 апреля

Атлетико Мадрид – Райо Вальекано – 3:0

Голы: Серлот, 3, Галлахер, 45, Альварес, 77

Бетис – Вальядолид – 5:1

Голы: Родригес, 17, Кучо, 64, Иско, 66, Перро, 84, Эззальзули, 90 – Чуки, 41

Турнирная таблица Ла Лиги

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Ромэн Перро (Бетис).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кучо Эрнандес (Бетис).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Чуки (Вальядолид).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Родригес (Бетис).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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