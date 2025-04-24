5 востребованных на рынке игроков не из грандов АПЛ с клаусулой в контракте

Очередной сезон в английской Премьер-лиге постепенно подходит к концу. Он, как это обычно бывает, уже предоставил футбольным аналитикам огромный объем информации, который требуется проработать и сделать из него правильные выводы. В том числе, и в аспекте кадровой политики.

Сейчас мы предлагаем вам поговорить о пятерых футболистах, выступающих не в командах-грандах АПЛ, но удачно проявивших себя на поле и пользующихся заслуженной популярностью на трансферном рынке. Причем обязательным условием по каждому из них есть не только конкретный интерес от того или иного клуба, но и общедоступная информация о наличии в контракте игрока пункта с суммой отступных, который еще называют клаусулой.

Эберечи Эзе

Возраст: 26 лет

Гражданство: Англия

Клуб: «Кристал Пэлас»

Клаусула: 60 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий полузащитник Эберечи Эзе является воспитанником академий «Арсенала» и «Фулхэма», однако проявить себя во взрослом футболе ему удалось в рядах «Куинз Парк Рейнджерс». В сезоне-2019/20 Эзе отличился 14 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 46 поединках Чемпионшипа за «рейнджеров», после чего получил приглашение попробовать силы в Премьер-лиге.

В августе 2020-го «Кристал Пэлас» заплатил порядка 17 миллионов фунтов, чтобы обеспечить трансфер Эберечи. Первый сезон выдался для Эзе весьма успешным (4 гола и 6 ассистов в 34 матчах АПЛ), однако затем он повредил ахиллово сухожилие, из-за чего надолго выбыл из игры. Полноценно вернуться на прежний уровень хавбеку удалось уже в сезоне-2022/23, и с тех пор он является одной из ключевых фигур для «стекольщиков». Более того, летом 2023 года Эзе дебютировал за сборную Англии, с которой уже успел съездить на Евро-2024, а всего к настоящему моменту отыграл 10 матчей за «трех львов» и отличился 1 забитым мячом.

В британских СМИ сообщалось, что клаусула Эберечи равна 60 миллионам фунтов. Интерес же к хавбеку проявляют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», хотя для «горожан» он остается пока лишь одной из опций по замене для Кевина Де Брюйне.

Дин Хейсен

Возраст: 20 лет

Гражданство: Испания

Клуб: «Борнмут»

Клаусула: 50 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

Молодой центрбек Дин Хейсен перешел в «Борнмут» лишь летом минувшего года из «Ювентуса» за чуть более чем 15 миллионов евро, а уже в концовке текущего сезона может перебраться в один из топовых клубов Европы за куда большую сумму. Хейсен действительно проводит очень сильный сезон и своими действиями он уже успел вскружить голову скаутам многих клубов, которые убеждают своих боссов бросить все силы на подписание защитника, недавно дебютировавшего в национальной сборной Испании.

Справедливости ради, стоит отмечать, что Хейсену удалось заработать большой авторитет на рынке во многом благодаря успешной связке в центре обороны «Борнмута» с украинцем Ильей Забарным. Но испанец по ряду статистических компонентов превосходит нашего соотечественника, и к тому же более молод, что и делает его на рынке значительно более интересной кандидатурой, чем наш легионер в АПЛ. Прямо сейчас Хейсен входит в пятерку лучших центральных защитников Премьер-лиги по осуществленным перехватам, выносам и ключевым передачам за игру, сочетая умное позиционирование с элегантностью владения мячом.

Интерес к подписанию Хейсена уже проявляют «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Также нельзя исключать переезд молодого центрбека в Испанию, где виды на него имеют «Реал» и «Барселона». И в целом вряд ли «Борнмуту» удастся удержать своего вундеркинда, так как его клаусула равна «всего-то» 50 миллионам фунтам. Знали бы боссы «вишен» как заиграет Дин, год назад настаивали бы на существенно большей цифре в этом пункте трудового соглашения…

Лиам Делап

Возраст: 22 года

Гражданство: Англия

Клуб: «Ипсвич»

Клаусула: 30 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

В свое время воспитаннику академий «Дерби» и «Манчестер Сити» Лиаму Делапу выдавались огромные авансы и ряд британских аналитиков считал, что этому центрфорварду по силам пробиться в первую команду «горожан». Однако, поскитавшись по арендам и проведя всего 6 официальных матчей (1 гол) за «Манчестер Сити», Делап летом минувшего года за сумму близкую к 20 миллионам фунтов на постоянной основе стал игроком «Ипсвича» - команде, которой удалось повыситься в классе из Чемпионшипа.

Делап с ходу великолепно адаптировался к новой команде и забил 12 мячей в 32 матчах АПЛ в текущем сезоне, однако этого все-таки оказалось недостаточно, чтобы помочь «трактористам» сохранить прописку в элитарном дивизионе. Следующий чемпионат «Ипсвич» начнет опять в Чемпионшипе, а вот Делап… Крайне сомнительно, чтобы Лиам согласился выступать в этой лиге, тем более, что претендентов на него, если верить СМИ, хватает. В частности, прямо сейчас фаворитом на подписание Делапа называется «Манчестер Юнайтед», боссов которого, похоже, абсолютно не смущает тот факт, что Лиам заканчивал академию их злейшего оппонента из «Сити».

Явно не поспособствует тому, чтобы Делап остался в «Ипсвиче» и сумма отступных, прописанная в контракте футболиста с клубом. По информации, имеющейся в общем доступе, речь идет всего о 30 миллионах фунтов – сущие копейки для таких толстосумов, как «красные дьяволы», привыкших разбрасываться и куда более существенными деньгами…

Мохаммед Кудус

Возраст: 24 года

Гражданство: Гана

Клуб: «Вест Хэм»

Клаусула: 85 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

На всю Европу заявить о себе ганскому вингеру Мохаммеду Кудусу удалось в «Аяксе». В сезоне-2022/23 африканец отличился 6 результативными действиями (4 гола и 2 ассиста) в 6 поединках Лиги чемпионов, благодаря чему обратил на себя внимание многих клубов из топ-чемпионатов. Но договориться с амстердамцами о трансфере Кудуса посчастливилось лишь «Вест Хэму», который заплатил за переход 38 миллионов фунтов плюс гарантировал нидерландцам дополнительные выплаты в будущем, зависящие от уровня выступлений футболиста.

В АПЛ Кудус с ходу показал, что способен соответствовать такому уровню выступлений, оформив в дебютном сезоне 17 результативных действий (8 голов, 9 ассистов) в 33 поединках. И пускай текущий сезон «молотобойцы» абсолютно проваливают, болтаясь в нижней части турнирной таблицы, Мохаммед в целом демонстрирует неплохой футбол и уж точно интерес к его персоне за последнее время не уменьшился.

«Ливерпуль», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Челси» уже общались с агентами 24-летнего игрока, который занимает третье место в АПЛ по количеству обводок (180), уступая только Доку из «Манчестер Сити» (205) и Салаху из «Ливерпуля» (181). Впрочем, СМИ также пишут, что Кудус крайне интересен богатым и амбициозным футбольным проектам из Саудовской Аравии, которые весьма легко способны активировать его клаусулу в 85 миллионов фунтов, и тогда от позиции руководства «Вест Хэма» не будет зависеть уже ровным счетом ничего.

Матеус Кунья

Возраст: 25 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Вулверхэмптон»

Клаусула: 62,5 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский нападающий Матеус Кунья успел поиграть в Европе за «Сьон», «Лейпциг», «Герту» и «Атлетико», прежде чем в январе 2023-го был арендован, а спустя полгода и полноценно выкуплен за 50 миллионов евро, «Вулверхэмптоном». В стане «волков» Кунья быстро превратился в лидера команды, демонстрируя отличную результативность. В частности, в текущем сезоне на его счету уже 14 забитых мячей в 28 матчах чемпионата – в среднем по 0,5 гола за игру, что просто прекрасный показатель для одной из сильнейших лиг планеты и отнюдь не топового в ней клуба.

Еще в январе поговаривали, что Кунью хотят купить другие клубы, но тогда Матеус дал понять, что текущий сезон хочет доиграть в «Вулверхэмптоне», чтобы помочь клубу решить первоочередную задачу по сохранению прописки в элите. Но сейчас позиция бразильского нападающего изменилась, и оставаться в стане «волков» еще больше он уже не хочет. «Теперь мы решили задачу по сохранению места в АПЛ. Я ясно дал понять руководству клуба, что мне нужно сделать следующий шаг в карьере. Я хочу бороться за титулы, за нечто большее. У меня есть для этого потенциал», – заявил Кунья.

В начале февраля нынешнего года Кунья подписал новый контракт с «Вулверхэмптоном», в котором стороны зафиксировали клаусулу – 62,5 миллиона фунтов. По данным инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, этой возможностью уже готов воспользоваться «Манчестер Юнайтед», боссы которого якобы намерены оформить переход в самое ближайшее время – до начала мая, пока действует нынешняя редакция финансовых правил АПЛ. Вот только вопрос: зачем «красным дьяволам» одновременно и Делап, и Кунья?..