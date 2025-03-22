Звезда и предатель. Одноклубник Забарного променял Нидерланды на Испанию

Современный футбол с каждым годом становится все более и более космополитичным. Игроки и тренеры достаточно легко соглашаются покидать свои родные страны ради возможности поработать, и что важнее – хорошенько подзаработать, где-то в другом месте. Более того, все менее редкими становятся случаи смены так называемого «футбольного гражданства», когда тот или иной исполнитель по воле определенных обстоятельств соглашается на международном уровне представлять честь вовсе не той страны, где он родился…

Собственно говоря, удивить чем-то в современном футболе болельщиков достаточно сложно. Но некоторым игрокам это все-таки удается. И один из таких случаев произошел буквально накануне – 20 марта, в матче четвертьфинала Лиги наций-2024/25 между сборными Нидерландов и Испании.

На 41-й минуте этого поединка на замену в составе «Красной фурии» объявился 19-летний одноклубник нашего Ильи Забарного по «Борнмуту» центрбек Дин Хейсен. Выход на поле в Роттердаме одного из наиболее талантливых и многообещающих центрбеков английской Премьер-лиги был встречен местными болельщиками, которые в подавляющем большинстве поддерживали «оранжевых», оглушительным свистом. И фанатам сборной Нидерландов было от чего негодовать…

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Дин Хейсен родился 14 апреля 2005 года в Амстердаме, однако в возрасте 5 лет родители перевезли маленького мальчика в Испанию, где тот в рядах команды «Коста Унида» из Марбельи и начинал заниматься футболом. В 10 лет Хейсен перебрался в академию «Малаги», а когда ему исполнилось 15 – и вовсе подался в Италию, где оказался в структуре «Ювентуса». В Испании юного Дина присмотрел один из скаутов «Старой синьоры», однако стать важной фигурой для туринского клуба у центрбека так и не получилось.

Хейсен преимущественно выступал за молодежную и резервную команды «Ювентуса», однако 22 октября 2023 года получил от Массимилиано Аллегри возможность в 18 лет 6 месяцев и 8 дней дебютировать в итальянской Серии А. Случилось это в гостевом для туринцев поединке против «Милана» (1:0), а Хейсену было доверено провести на поле чуть более десяти минут, заменив Федерико Гатти.

Дебют молодого центрбека выдался в целом весьма неплохим. Он помог своей команде удержать минимальное преимущество в счете и взять три очка против принципиального соперника, а также отличился 19 успешными технико-тактическими действиями при их общем числе в 21 (90%).

Буквально за месяц до дебюта в Серии А, Хейсен сыграл свой первый матч за сборную Нидерландов U-19, а до этого активно привлекался в ряды команд U-17 и U-18. Его отец – Донни Хейсен – также был профессиональным футболистом, и всю свою карьеру отыграл в Нидерландах, даже немного поиграв за «Аякс», но в целом выйти даже на уровень юношеских или молодежной сборной страны ему так и не посчастливилось. А вот в Дине специалисты по работе с юными талантами сразу рассмотрели потенциал, и центрбек был членом сборной Нидерландов, которая стала серебряным призером чемпионата Европы-2022 U-17, финальная часть которого прошла в Израиле.

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Впрочем, ни неплохой дебют в Серии А, ни успехи в юношеских сборных Нидерландов не помогли Дину Хейсену получить расположение тренерского штаба первой команды «Ювентуса». В январе 2024 года туринцы отправили центрбека набираться опыта в аренду в «Рому», которая заплатила за этот трансфер 650 тысяч евро. В стане «волков» Хейсен провел 13 матчей во второй части сезона-2023/24 в рамках Серии А, но являлся преимущественно игроком замены…

А летом минувшего года в карьере Дина Хейсена произошел ключевой эпизод, благодаря которому, пожалуй, мы сейчас и фокусируем свое внимание на этом 19-летнем футболисте. Молодого парня заприметили скауты «Борнмута» – клуба, который уже успел заслужить в Англии славу своего рода «кузницы талантов». Чуть более 15 миллионов евро отступных руководству «Ювентуса» показалось более чем нормальной платой за то, что Хейсен покинет Италию и переберется на Туманный Альбион.

А дальше было то, что многие болельщики, активно следящие за топ-лигами Европы, и так прекрасно знают. Хейсену удалось стартовать с места в карьер, составив пару центральных защитников с нашим Ильей Забарным. Более того, Дин сумел стремительно завоевать реноме надежного и цепкого центрбека, не лишенного способности к игре в интеллектуальный футбол. Похвала и комплименты посыпались в адрес Хейсена как из рога изобилия, и очень скоро на прогресс молодого защитника отреагировал и рынок. Если на момент перехода в «Борнмут» оценочная трансферная стоимость Дина на портале Transfermarkt равнялась 10 миллионам евро, и некоторые аналитики считали, что англичане переплатили за игрока, то в октябре она уже составляла 12 миллионов евро, в декабре – 18 миллионов евро, а по состоянию на середину марта равняется 42 миллионам евро.

Прямо сейчас Дин Хейсен даже более интересен многим топ-клубам Англии и Европы, чем Забарный, которого на Туманном Альбионе также не устают хвалить, причем весьма заслуженно. Но если украинцу удалось добиться этого к 22 годам, то Хейсен «идет с опережением графика», так как он почти на три года моложе нашего центрбека… Неудивительно, что по этой причине Хейсен также видится более интересной опцией усиления состава для многих клубов, которые Дина ставят под № 1 в списке приоритетов, а вот Забарного оценивают уже в качестве одного из резервных вариантов.

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Яркую и эффективную игру Хейсена в АПЛ за «Борнмут» с особым энтузиазмом восприняли в Нидерландах, где уже потирали руки в предвкушении того, что вскоре их национальная команда может на долгие годы получить топового центрбека, но… Дин удивил всех тем, что окончательно решил отказаться от возможности прославлять «оранжевых» в пользу выступлений за «Красную фурию».

Еще весной 2024-го Хейсен дебютировал в молодежной сборной Испании, где в итоге успел сыграть 6 матчей, но нидерландцы все еще сохраняли надежду, что им удастся изменить позицию защитника, уговорив того вернуться к выступлениям за «оранжевых». Не удалось…

«Мой дом – Испания», – несколько раз подчеркивал Хейсен в общении со СМИ. «Как только у меня появляется несколько свободных дней, я еду домой. То есть в Испанию. Я чувствую себя больше испанцем, чем нидерландцем: это моя страна, я вырос там, я делал то, что чувствовал, и это казалось мне правильным».

Символично, что свой дебютный матч за национальную сборную Испании Хейсен сыграл именно против Нидерландов, причем на выезде. Первоначально главный тренер «Красной фурии» Луис де ла Фуэнте не планировал действовать настолько провокационно, и даже не включил Хейсена в изначальную версию заявки команды на матчи с нидерландцами. Но затем травму получил центрбек «Барселоны» Иньиго Мартинес, и, по сути, у наставника испанской команды не осталось адекватных опций по его замене. Де ла Фуэнте вызвал Хейсена, но вновь-таки не планировал задействовать того против Нидерландов, как минимум с первых минут, а возможно, и вообще…

Но и тут судьба-злодейка сыграла свою коварную роль. Травма Пау Кубарси в концовке первого тайма привела к тому, что Дин Хейсен свой первый матч за сборную Испании все-таки сыграл не где-то, а на исторической родине – в Нидерландах. Там еще до поединка во многих СМИ и социальных сетях распространялась информация о «предателе-амстердамце», который готовится дебютировать за «новую родину» непосредственно на глазах у фанатов «оранжевых».

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Дошло до того, что некоторые издания и вовсе углубились в историю, вспомнив события XVI века, когда только зарождалось современное нидерландское государство. Тогда Республике Соединенных провинций пришлось бороться с испанскими порядками, что вошло в историю под названием Восьмидесятилетней войны (1568—1648 годов), которая де-факто и привела к установлению независимости Нидерландов и до сих пор почитается населением страны.

Ситуация выглядела практически тупиковой для Хейсена в плане возможности выхода из нее без негатива, но он еще до матча дал понять, что не слишком-то и придает внимание подобного рода рассуждениям в СМИ и среди болельщиков. «В футболе тебя всегда критикуют, но это не имеет значения. Если бы я родился в Испании, а затем провел большую часть своей жизни в Нидерландах, возможно, я бы выбрал игру за Нидерланды. Это чувство нелегко объяснить», – заявил Дин.

Действительно 42 тысячам фанатов, собравшимся вечером 20 марта на трибунах стадиона «Де Куйп», было крайне нелегко понять, почему Хейсен, отец которого всю жизнь отыграл в Нидерландах, все-таки решился выступать за Испанию. И поэтому болельщики искренне и неистово освистали молодого центрбека, на что тот после игры вновь ответил им так, словно и вовсе не переживал по этому поводу…

«По-видимому, так было суждено, чтобы я дебютировал за Испанию против Нидерландов. Моя семья была на трибунах. Мой отец тоже. Знаю, что он тоже дебютировал за «Аякс» на «Де Куйпе». Свист и негативный прием? Это часть футбола. Такова эта игра. Видимо, фанаты тоже меня ценят и сожалеют, что я не выбрал Нидерланды. Так что это тоже своего рода честь для меня», – сказал Хейсен после поединка, в котором испанцы лишь в компенсированное время ушли от поражения (2:2).

23 марта Испания и Нидерланды сойдутся в ответном поединке четвертьфинальной стадии Лиги наций-2024/25. Скорее всего, на этот раз Дин Хейсен выйдет в стартовом составе «Красной фурии», но вряд ли кто-то на трибунах стадиона в Валенсии будет свистеть в адрес свежеиспеченного игрока национальной сборной. Потому что это для Нидерландов Хейсен – предатель, а для Испании – он молодая звезда, и никак иначе…