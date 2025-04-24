Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й

В четверг, 24 апреля, прошел матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Леганес» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Муниципаль де Бутарке» в Леганесе. Матч завершился вничью 1:1, каталонцы упустили победу на 90+2-й минуте.

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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел полный матч. После завершения игры Виктор получил одну из самых высоких оценок в этом поединке – 7.2 балла.

Героем поединка стал автор забитого гола за «Жирону» Кристиан Стуани, который получил от авторитетного портала WhoScored 7.4 балла.

Оценки матча Леганес – Жирона от WhoScored