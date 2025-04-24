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  4. Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Испания
24 апреля 2025, 22:35 |
387
1

Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й

Виктор провел полный матч против «Леганеса»

24 апреля 2025, 22:35 |
387
1
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В четверг, 24 апреля, прошел матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Леганес» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Муниципаль де Бутарке» в Леганесе. Матч завершился вничью 1:1, каталонцы упустили победу на 90+2-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел полный матч. После завершения игры Виктор получил одну из самых высоких оценок в этом поединке – 7.2 балла.

Героем поединка стал автор забитого гола за «Жирону» Кристиан Стуани, который получил от авторитетного портала WhoScored 7.4 балла.

Оценки матча Леганес – Жирона от WhoScored

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WhoScored Виктор Цыганков Кристиан Стуани оценки чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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Artem_Ponomar
дуже сумна гра від Жирони, граючи в більшості з 20 хвилини вони так і не змогли виграти у аутсайдера
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