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Чемпионат Испании
Леганес
24.04.2025 20:00 – FT 1 : 1
Жирона
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Испания
24 апреля 2025, 21:58 | Обновлено 24 апреля 2025, 22:02
1278
9

Как они не выиграли? Жирона в большинстве потеряла победу на 90+2-й

Каталонцы продолжили серию неудач

24 апреля 2025, 21:58 | Обновлено 24 апреля 2025, 22:02
1278
9
Как они не выиграли? Жирона в большинстве потеряла победу на 90+2-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В четверг, 24 апреля, прошел матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Леганес» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Муниципаль де Бутарке» в Леганесе. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором первого гола в матче стал 38-летний уругвайский нападающий Кристиан Стуани, который забил на 54-й минуте. С 19-й минуты «Леганес» играл в большинстве из-за удаления Сисе. Хозяева отыгрались на 90+2-й благодаря голу Мунира Эль-Хаддади.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

«Жирона» продолжила серию без побед, которая составила уже 11 матчей. Подопечные Мичела сейчас занимают 16-ю строчку с 35 очками. У «Леганеса» на 5 очков меньше и 19 позиция.

В параллельном матче игрового дня «Осасуна» благодаря голу Рубена Гарсии обыграла «Севилью» – 1:0.

Ла Лига. 33-й тур. 24 апреля.

Леганес – Жирона – 1:1
Голы: Мунир, 90+2 – Стуани, 54.

Осасуна – Севилья – 1:0
Гол: Гарсия, 25.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Жирона Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья Осасуна Кристиан Стуани Виктор Цыганков Мунир Эль-Хаддади
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 9
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Gargantua81
так их возил Леганес весь второй тайм, они играя в большинстве не могли со своей половины поля выйти.Только кривоногость атакующих игроков Леганеса длительное время спасала Жирону. Команда конечно в глубочайшем пике.
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+2
didora
У тексті написано, що Леганес грав у більшості з 19 хвилини, а не Жирона.
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+2
Andromed
дуже важливо було виграти цей матч щоб трохи відрватися від конкурентів за виживання, на жаль Жирону в цьому сезоні не впізнати
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+1
Remark
Підсумок прогнозований! 
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+1
MrStepanovM .
ну як же так! ще й в більшості!
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+1
Play Games
Ще забули згадати про те що вони грали в більшості з 10 хвилини 🤣🤣🤣! Майже весь матч грати в більшості і не обіграти команду внизу турнірної таблиці? То що їм робити в ла лізі? Хай вилітають нафіг інваліди йоб…ні!
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-3
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