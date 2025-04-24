Как они не выиграли? Жирона в большинстве потеряла победу на 90+2-й

В четверг, 24 апреля, прошел матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Леганес» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Муниципаль де Бутарке» в Леганесе. Матч завершился вничью 1:1.

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Автором первого гола в матче стал 38-летний уругвайский нападающий Кристиан Стуани, который забил на 54-й минуте. С 19-й минуты «Леганес» играл в большинстве из-за удаления Сисе. Хозяева отыгрались на 90+2-й благодаря голу Мунира Эль-Хаддади.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

«Жирона» продолжила серию без побед, которая составила уже 11 матчей. Подопечные Мичела сейчас занимают 16-ю строчку с 35 очками. У «Леганеса» на 5 очков меньше и 19 позиция.

В параллельном матче игрового дня «Осасуна» благодаря голу Рубена Гарсии обыграла «Севилью» – 1:0.

Ла Лига. 33-й тур. 24 апреля.

Леганес – Жирона – 1:1

Голы: Мунир, 90+2 – Стуани, 54.

Осасуна – Севилья – 1:0

Гол: Гарсия, 25.

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