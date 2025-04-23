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Чемпионат Испании
Леганес
24.04.2025 20:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 апреля 2025, 21:03 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:44
64
0

Леганес – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 24 апреля в 20:00

23 апреля 2025, 21:03 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:44
64
0
Леганес – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В четверг, 24 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Леганес» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Муниципаль де Бутарке» в Леганесе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Леганес – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Леганес – Жирона
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Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Жирона
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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