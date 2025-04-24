24 апреля на Бутарке пройдет матч 33-го тура Примеры Испании, в котором Леганес встретится с Жироной. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Леганес

Команда еще два десятилетия назад болталась в третьем дивизионе страны. Но в 2016-м году получилось добиться права дебютировать в Ла Лиге - и тогда получилось продержаться на таком уровне четыре года. Но, все-таки вылетев, вернуться в элитный дивизион Испании получилось только по итогам 2023/2024 - причем с первого места.

Но в Примере получается мало что. Особенно в последнее время - с конца января только отдельные поединки получилось не проиграть. С Алавесом и Осасуной были ничьи, а Хетафе дома даже обыграли. Но из-за поражений в остальных поединках уже застряли в зоне вылета. В прошлом туре подопечные Борхи Хименеса играли с Мальоркой, и закончила 0:0.

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Жирона

Клуб в прошлом сезоне поднялся на третье место в Примере - невероятная для него высота. Но, как обычно, с нее падения получаются особенно болезненными. Пусть и ожидаемое, с учетом того, сколько звезд, во главе с Довбиком, летом покинуло проект.

Дебют в Лиге чемпионов обернулся серией поражений, и единственная победа, над аутсайдером Слованом, стало только разовым исключением. Потом был вылет из кубка - мало того, что ранний, так еще и от скромного УД Логроньеса. Но, главное, в Примере все начало в 2025-м году разваливаться настолько, что бронзовый призер оказался перед угрозой вылета в Сегунду! С января у Цыганкова и компании получается в Ла Лиге не намного больше, чем у Леганеса. Бетису в понедельник уступили 1:3.

Статистика личных встреч

В сезоне 2021/2022 Жирона брала 4 очка из 6. И в ноябре, снова сыграв с этим соперником, она дома победила 4:3.

Прогноз

Букмекерские конторы смотрят на эту пару как на равную. Но гости настолько убоги сейчас, что можно ставить на победу хозяев с форой 0 (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua Леганес Жирона Фора Леганеса (0) 1.90 Сделать ставку

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