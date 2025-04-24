Гол Зубкова помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции

Три украинских футболиста вышли в финал Кубка Турции вместе с Трабзонспором.

24 апреля Трабзонспор выиграл полуфинальный матч у команды Гезтепе (2:0).

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В основе хозяев поля вышли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Во втором тайме Симон Банза не забил пенальти, затем счет открыл Озан Туфан, а на 89-й минуте Зубков стал автором решающего гола (2:0).

Трабзонспор вышел в финал Кубка Турции, где 14 мая сыграет против Галатасарая, который разгромил Коньяспор (5:1).

Кубок Турции. 1/2 финала 24 февраля

Трабзонспор – Гезтепе – 2:0

Гол: Озан Туфан, 78, Александр Зубков, 89

Незабитый пенальти: Симон Банза, 55 (пен)

ГОЛ! 1:0. Озан Туфан, 78 мин

ГОЛ! 2:0. Александр Зубков, 89 мин