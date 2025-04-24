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Кубок Турции
Трабзонспор
24.04.2025 20:30 – FT 2 : 0
Гёзтепе
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Турция
24 апреля 2025, 22:30 | Обновлено 24 апреля 2025, 22:45
576
1

Гол Зубкова помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции

Трабзонспор выиграл полуфинальный поединок у команды Гезтепе

24 апреля 2025, 22:30 | Обновлено 24 апреля 2025, 22:45
576
1
Гол Зубкова помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Три украинских футболиста вышли в финал Кубка Турции вместе с Трабзонспором.

24 апреля Трабзонспор выиграл полуфинальный матч у команды Гезтепе (2:0).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В основе хозяев поля вышли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Во втором тайме Симон Банза не забил пенальти, затем счет открыл Озан Туфан, а на 89-й минуте Зубков стал автором решающего гола (2:0).

Трабзонспор вышел в финал Кубка Турции, где 14 мая сыграет против Галатасарая, который разгромил Коньяспор (5:1).

Кубок Турции. 1/2 финала 24 февраля

Трабзонспор Гезтепе – 2:0

Гол: Озан Туфан, 78, Александр Зубков, 89

Незабитый пенальти: Симон Банза, 55 (пен)

ГОЛ! 1:0. Озан Туфан, 78 мин

ГОЛ! 2:0. Александр Зубков, 89 мин

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Озан Туфан (Трабзонспор).
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Трабзонспор Кубок Турции по футболу Александр Зубков Гезтепе Даниил Сикан Арсений Батагов Симон Банза видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Andromed
радий що хоча б Зубков добре адаптувався, у Сікана звісно справи не найкращі
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