ВИДЕО. Как гол Зубкова вывел Трабзонспор в финал Кубка Турции
На 89-й минуте украинский форвард стал автором решающего гола
24 апреля Трабзонспор выиграл полуфинальный матч Кубка Турции у команды Гезтепе (2:0).
В основе хозяев поля вышли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.
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Во втором тайме Симон Банза не забил пенальти, затем счет открыл Озан Туфан, а на 89-й минуте Александр Зубков стал автором решающего гола (2:0).
Это 6-й точный удар Зубкова в 13 матчах за турецкую команду в текущем сезоне, если учитывать все клубные турниры.
Кубок Турции. 1/2 финала, 24 апреля
Трабзонспор – Гезтепе – 2:0
Гол: Озан Туфан, 78, Александр Зубков, 89
Незабитый пенальти: Симон Банза, 55 (пен)
ГОЛ! 2:0. Александр Зубков, 89 мин
Oleksandr Zubkov’un golüyle Göztepe karşısında skor 2-0!#TSvGÖZpic.twitter.com/Z8Ys1eZO8P— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2025
События матча
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