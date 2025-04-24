ВИДЕО. Как гол Зубкова вывел Трабзонспор в финал Кубка Турции

24 апреля Трабзонспор выиграл полуфинальный матч Кубка Турции у команды Гезтепе (2:0).

В основе хозяев поля вышли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

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Во втором тайме Симон Банза не забил пенальти, затем счет открыл Озан Туфан, а на 89-й минуте Александр Зубков стал автором решающего гола (2:0).

Это 6-й точный удар Зубкова в 13 матчах за турецкую команду в текущем сезоне, если учитывать все клубные турниры.

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Кубок Турции. 1/2 финала, 24 апреля

Трабзонспор – Гезтепе – 2:0

Гол: Озан Туфан, 78, Александр Зубков, 89

Незабитый пенальти: Симон Банза, 55 (пен)

ГОЛ! 2:0. Александр Зубков, 89 мин