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Кубок Турции
Трабзонспор
24.04.2025 20:30 – FT 2 : 0
Гёзтепе
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Турция
24 апреля 2025, 22:51 | Обновлено 24 апреля 2025, 23:04
670
0

ВИДЕО. Как гол Зубкова вывел Трабзонспор в финал Кубка Турции

На 89-й минуте украинский форвард стал автором решающего гола

24 апреля 2025, 22:51 | Обновлено 24 апреля 2025, 23:04
670
0
ВИДЕО. Как гол Зубкова вывел Трабзонспор в финал Кубка Турции
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

24 апреля Трабзонспор выиграл полуфинальный матч Кубка Турции у команды Гезтепе (2:0).

В основе хозяев поля вышли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

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Во втором тайме Симон Банза не забил пенальти, затем счет открыл Озан Туфан, а на 89-й минуте Александр Зубков стал автором решающего гола (2:0).

Это 6-й точный удар Зубкова в 13 матчах за турецкую команду в текущем сезоне, если учитывать все клубные турниры.

Кубок Турции. 1/2 финала, 24 апреля

Трабзонспор Гезтепе – 2:0

Гол: Озан Туфан, 78, Александр Зубков, 89

Незабитый пенальти: Симон Банза, 55 (пен)

ГОЛ! 2:0. Александр Зубков, 89 мин

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Озан Туфан (Трабзонспор).
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Трабзонспор Кубок Турции по футболу Александр Зубков Гезтепе Даниил Сикан видео голов и обзор Арсений Батагов Симон Банза
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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