Трабзонспор – Гезтепе – 2:0. Как Зубков забил в Кубке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Турции
24 апреля Трабзонспор выиграл полуфинальный матч Кубка Турции у команды Гезтепе (2:0).
В основе хозяев поля вышли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Во втором тайме Симон Банза не забил пенальти, затем счет открыл Озан Туфан, а на 89-й минуте Александр Зубков стал автором решающего гола (2:0).
Это 6-й точный удар Зубкова в 13 матчах за турецкую команду в текущем сезоне, если учитывать все клубные турниры.
Трабзонспор вышел в финал Кубка Турции, где 14 мая сыграет против Галатасарая, который разгромил Коньяспор (5:1).
Кубок Турции. 1/2 финала, 24 апреля
Трабзонспор – Гезтепе – 2:0
Гол: Озан Туфан, 78, Александр Зубков, 89
Незабитый пенальти: Симон Банза, 55 (пен)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Озан Туфан, 78 мин
Ozan Tufan’ın golüyle Göztepe karşısında 1-0 öndeyiz! 💪#TSvGÖZpic.twitter.com/u51r8hkikQ— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2025
ГОЛ! 2:0. Александр Зубков, 89 мин
Oleksandr Zubkov’un golüyle Göztepe karşısında skor 2-0!#TSvGÖZpic.twitter.com/Z8Ys1eZO8P— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2025
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпион мира в пяти весовых категориях назвал главный недостаток украинского боксера
Француз предпочитает сборную Франции, а не «Реал»