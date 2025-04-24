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Кубок Турции
Трабзонспор
24.04.2025 20:30 – FT 2 : 0
Гёзтепе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
24 апреля 2025, 23:23 |
205
0

Трабзонспор – Гезтепе – 2:0. Как Зубков забил в Кубке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Турции

24 апреля 2025, 23:23 |
205
0
Трабзонспор – Гезтепе – 2:0. Как Зубков забил в Кубке. Видео голов и обзор
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

24 апреля Трабзонспор выиграл полуфинальный матч Кубка Турции у команды Гезтепе (2:0).

В основе хозяев поля вышли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Во втором тайме Симон Банза не забил пенальти, затем счет открыл Озан Туфан, а на 89-й минуте Александр Зубков стал автором решающего гола (2:0).

Это 6-й точный удар Зубкова в 13 матчах за турецкую команду в текущем сезоне, если учитывать все клубные турниры.

Трабзонспор вышел в финал Кубка Турции, где 14 мая сыграет против Галатасарая, который разгромил Коньяспор (5:1).

Кубок Турции. 1/2 финала, 24 апреля

Трабзонспор Гезтепе – 2:0

Гол: Озан Туфан, 78, Александр Зубков, 89

Незабитый пенальти: Симон Банза, 55 (пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Озан Туфан, 78 мин

ГОЛ! 2:0. Александр Зубков, 89 мин

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Озан Туфан (Трабзонспор).
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Трабзонспор пенальти Кубок Турции по футболу Александр Зубков Гезтепе Даниил Сикан видео голов и обзор Арсений Батагов Симон Банза
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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