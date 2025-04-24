Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
WTA
24 апреля 2025, 19:31 |
2613
3

Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0

Надежда вместе с Сюй Ифань разгромила тандем Панова / Штоллар в 1-м раунде тысячника

24 апреля 2025, 19:31 |
2613
3
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1-м раунде украинка вместе с Сюй Ифань (Китай) в двух сетах переиграла тандем Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия) за 53 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Сюй Ифань (Китай) – Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия) – 6:0, 6:3

Это была вторая встреча дуэтов. Надежда и Сюй Ифань взяли реванш у «нейтралки» и венгерки за поражение в первом круге Штутгарта неделей ранее.

Следующими соперницами украинско-китайской пары будут победительницы противостояния Се Шувэй / Алена Остапенко – Тереза Михаликова / Оливия Николлс.

Помимо Надежды, в парном разряде Мадрида из украинок выступит и ее сестра Людмила. Она заявлена в одном тандеме с Софией Кенин и в 1/16 финал сыграет против Моники Никулеску и Катажины Питер.

По теме:
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Набрала форму? Стародубцева пробилась в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Дежавю на 1.5 сета. Свентек на старте Мадрида едва не проиграла юной Эале
Надежда Киченок Сюй Ифань Александра Панова Фанни Штоллар WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперница украинской теннисистки снялась накануне матча с турнира в Мадриде
Теннис | 24 апреля 2025, 14:22 4
Соперница украинской теннисистки снялась накануне матча с турнира в Мадриде
Соперница украинской теннисистки снялась накануне матча с турнира в Мадриде

Юлия Стародубцева сыграет с лаки лузером Элизабеттой Коччаретто из Италии

Пушич перед матчем с Динамо: «Судаков играет через боль, на уколах»
Футбол | 24 апреля 2025, 16:12 13
Пушич перед матчем с Динамо: «Судаков играет через боль, на уколах»
Пушич перед матчем с Динамо: «Судаков играет через боль, на уколах»

Пушич рассказал о состоянии здоровья лидера

Это провал. Челси попросил Барселону забрать у них звездного футболиста
Футбол | 24.04.2025, 08:27
Это провал. Челси попросил Барселону забрать у них звездного футболиста
Это провал. Челси попросил Барселону забрать у них звездного футболиста
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Футбол | 24.04.2025, 09:22
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Пять выводов после полуфинальных матчей Кубка Украины
Футбол | 24.04.2025, 09:30
Пять выводов после полуфинальных матчей Кубка Украины
Пять выводов после полуфинальных матчей Кубка Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Молодці, прекрасний реванш ще й з бубликом!!!
Ответить
+6
Карабас Барабас
Ніколи не розумів: за яким принципом утворюються пари в тенісі?
Ответить
0
Друг ФальКА
Вітаємо! Знаю мій друг Фалько буде радий з цієї перемоги. Вітаю і тебе, друже
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?
Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?
23.04.2025, 14:17
Футбол
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47
Футбол
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 6
Футбол
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
23.04.2025, 18:23 1
Снукер
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
23.04.2025, 17:06 1
Теннис
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
22.04.2025, 20:27 59
Футбол
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 18
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем