Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Надежда вместе с Сюй Ифань разгромила тандем Панова / Штоллар в 1-м раунде тысячника
Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1-м раунде украинка вместе с Сюй Ифань (Китай) в двух сетах переиграла тандем Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия) за 53 минуты.
WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала
Надежда Киченок (Украина) / Сюй Ифань (Китай) – Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия) – 6:0, 6:3
Это была вторая встреча дуэтов. Надежда и Сюй Ифань взяли реванш у «нейтралки» и венгерки за поражение в первом круге Штутгарта неделей ранее.
Следующими соперницами украинско-китайской пары будут победительницы противостояния Се Шувэй / Алена Остапенко – Тереза Михаликова / Оливия Николлс.
Помимо Надежды, в парном разряде Мадрида из украинок выступит и ее сестра Людмила. Она заявлена в одном тандеме с Софией Кенин и в 1/16 финал сыграет против Моники Никулеску и Катажины Питер.
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