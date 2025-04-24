Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1-м раунде украинка вместе с Сюй Ифань (Китай) в двух сетах переиграла тандем Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия) за 53 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Сюй Ифань (Китай) – Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия) – 6:0, 6:3

Это была вторая встреча дуэтов. Надежда и Сюй Ифань взяли реванш у «нейтралки» и венгерки за поражение в первом круге Штутгарта неделей ранее.

Следующими соперницами украинско-китайской пары будут победительницы противостояния Се Шувэй / Алена Остапенко – Тереза Михаликова / Оливия Николлс.

Помимо Надежды, в парном разряде Мадрида из украинок выступит и ее сестра Людмила. Она заявлена в одном тандеме с Софией Кенин и в 1/16 финал сыграет против Моники Никулеску и Катажины Питер.