Надежда Киченок вместе с новой напарницей проиграла первый матч в Штутгарте

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай) в трех сетах уступили тандему Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия) за 1 час и 12 минут.

WTA 500 Штутгарт. Пары. Грунт. 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Сюй Ифань (Китай) – Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия) – 6:4, 1:6, [5:10]

Киченок впервые сыграла в одной паре с Сюй Ифань. В сезоне 2025 года Надежды выступала с шестью разными напарницами в Туре:Сара Соррибес-Тормо, Лейла Фернандес, Людмила Киченок, Элизе Мертенс, Алдила Сутджиади и теперь Сюй Ифань.

Следующими соперниками Пановой и Штоллар будет первые сеяные Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.

Для украинских теннисисток пятисотник в Штутгарте окончательно завершен. В квалификации соревнования покинула Юлия Стародубцева, а Даяна Ястремская вылетела в 1-м раунде основы одиночного разряда и в четвертьфинале парного.