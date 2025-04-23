Драматичная победа Ман Сити, Лунин не выйдет в финале, полиграф для Мудрика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 апреля.

1A. Нунес принес победу. Ман Сити дома обыграл Астон Виллу с голом на 90+4 мин

На гол хозяев от Бернарду Силвы у гостей ответил Маркус Рэшфорд с пенальти

1B. Барселона перед Эль-Класико в финале Кубка добыла победу в матче Ла Лиги

Сине-гранатовые переиграли Мальорку со счетом 1:0 в 33-м туре чемпионата Испании

2A. СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова

Украинский и итальянский клубы ведут переговоры, но пока далеки от соглашения

2B. Уменьшили ценник. Шахтер определился, за сколько продаст Судакова

«Горняки» теперь готовы продать футболиста за 30-35 миллионов евро

3A. Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро

Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб всецело поддерживает игрока «Челси»

4A. Усиление под Лигу чемпионов. На Зинченко появился новый претендент

На украинского защитника нацелился турецкий Галатасарай

4B. Довбиком заинтересовались клубы АПЛ. Есть варианты с Лигой чемпионов

Форвард «Ромы» может продолжить карьеру в «Астон Вилле» или «Ньюкасле»

5. Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании

Итальянский специалист все же сделает ставку на Тибо Куртуа

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ уволил двух топ-менеджеров клуба

Евгений Тарасенко и Андрей Колесник окончательно покинули коллектив

6B. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с новым генеральным директором

Василий Каюк будет исполнять обязанности на этом посту

7A. Катарина Завацкая – о Кубке Билли Джин Кинг, Свитолиной и Ролан Гаррос

Сборная Украины вышла на Кубок Билли Джин Кинг

7B. Более трех часов борьбы. Снова камбек: Стародубцева вышла в основу Мадрида

Юлия вырвала победу у Эльзы Жакемо в финальном матче квалификации тысячника

8. Определился второй финалист украинской баскетбольной Суперлиги

«Киев-Баскет» победил «Ровно» в полуфинале плей-офф чемпината

9A. Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ

Первая сессия матча 1/16 финала завершилась со счетом 5:4 в пользу Ронни

9B. Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру

Си Цзяхуэй переиграл Дэвида Гилберта и стал 6-м китайцем во втором раунде

9C. Четыре сенчури в первой игре ЧМ. Дин прошел рекордного дебютанта Крусибла

Дин Цзюньхуэй стремится принести Китаю первый титул чемпиона мира по снукеру

9D. Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко

Джон Хиггинс из Шотландии выбил из чемпионата мира Джо О'Коннора

10A. Руслан КОСТЫШИН – о победе над Шахтером, Кевине, офсайде и деньгах

Тренер в интервью Sport.ua оценил громкую победу

10B. 7 наиболее резонансных трансферов лета-2025, которые уже подтверждены

Клубы не перестают работать на рынке даже тогда, когда окно регистрации закрыто