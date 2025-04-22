Усиление под Лигу чемпионов. На Зинченко появился новый претендент

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко летом может стать игроком турецкого Галатасарая.

Как сообщает в Twitter журналист Каган Дурсун, подписать 28-летнего футболиста хочет главный тренер стамбульского клуба Окан Бурук. Трансфер украинца в «Галатасарае» рассматривают как возможность усилить состав для потенциального участия в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за Арсенал 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с канонирами рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал Зинченко уйти из Английской Премьер-лиги.