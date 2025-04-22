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Англия
22 апреля 2025, 13:11 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:14
1784
0

Усиление под Лигу чемпионов. На Зинченко появился новый претендент

На украинского защитника нацелился турецкий Галатасарай

22 апреля 2025, 13:11 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:14
1784
0
Усиление под Лигу чемпионов. На Зинченко появился новый претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко летом может стать игроком турецкого Галатасарая.

Как сообщает в Twitter журналист Каган Дурсун, подписать 28-летнего футболиста хочет главный тренер стамбульского клуба Окан Бурук. Трансфер украинца в «Галатасарае» рассматривают как возможность усилить состав для потенциального участия в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за Арсенал 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с канонирами рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал Зинченко уйти из Английской Премьер-лиги.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Галатасарай трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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