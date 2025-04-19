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  4. «Нет доверия». Зинченко посоветовали уйти из Английской Премьер-лиги
Англия
19 апреля 2025, 14:20 |
1703
0

«Нет доверия». Зинченко посоветовали уйти из Английской Премьер-лиги

Мирон Маркевич оценил перспективы защитника лондонского «Арсенала»

19 апреля 2025, 14:20 |
1703
0
«Нет доверия». Зинченко посоветовали уйти из Английской Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко и посоветовал ему перейти в другой чемпионат:

– Зинченко даже после разгрома «Реала» в ответном матче получил крохи времени от Артеты, выйдя в компенсированное время.

– Ему нужно идти из «Арсенала», если к нему нет доверия. Зачем там сидеть? Это мое мнение, а решать только Зинченко. Он еще молод и ему нужно играть, тем более, он сильный футболист.

– По информации СМИ, к Зинченко снова возобновила интерес «Боруссия» Дортмунд.

– Если это правда, то нужно туда переходить. «Боруссия» – сильная команда. Зинченко нужна игровая практика, это и для сборной будет хорошо, – считает Маркевич.

В этом сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Контракт Зинченко заканчивается в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость украинского футболиста составляет 22 млн евро.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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