«Нет доверия». Зинченко посоветовали уйти из Английской Премьер-лиги

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко и посоветовал ему перейти в другой чемпионат:

– Зинченко даже после разгрома «Реала» в ответном матче получил крохи времени от Артеты, выйдя в компенсированное время.

– Ему нужно идти из «Арсенала», если к нему нет доверия. Зачем там сидеть? Это мое мнение, а решать только Зинченко. Он еще молод и ему нужно играть, тем более, он сильный футболист.

– По информации СМИ, к Зинченко снова возобновила интерес «Боруссия» Дортмунд.

– Если это правда, то нужно туда переходить. «Боруссия» – сильная команда. Зинченко нужна игровая практика, это и для сборной будет хорошо, – считает Маркевич.

В этом сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Контракт Зинченко заканчивается в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость украинского футболиста составляет 22 млн евро.