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  4. СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 15:27 |
898
5

СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова

Украинский и итальянский клубы ведут переговоры, но пока далеки от соглашения

22 апреля 2025, 15:27 |
898
5
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
shakhtar.com. Георгий Судаков

Накануне генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил информацию о том, что донецкий клуб находится в переговорном процессе с «Наполи» по поводу потенциальной продажи 22-летнего хавбека сборной Украины Георгия Судакова.

Портал calcionapoli1926.it со ссылкой на сегодняшний номер газеты Corriere dello Sport информирует, что реальный интерес к Судакову ныне проявляют многие клубы Европы, в том числе «Ювентус» и английский «Брентфорд», но именно «Наполи» в настоящий момент считается фаворитом на подписание игрока.

В то же время «Шахтер» запросил у «Наполи» 40 миллионов евро за трансфер Судакова, и в неаполитанском клубе считают эту сумму завышенной. Хотя предметные переговоры между сторонами продолжаются.

Интересно, что в минувшем году Судаков подтверждал, что «Наполи» делал по нему предложение на 40 миллионов евро, которое тогда было отвергнуто руководством «Шахтера» как неприемлемое.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Calcionapoli1926
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Комментарии 6
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DK2025
После аферы ахметки с продажей мудрика, кто за такие суммы будет покупать дерево?!!
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+3
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Remark
Нехай ще трохи поторгуються і через рік вже 20 лямів будуть просити; і не у Наполі, а вже у Трабзонспора )))
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+2
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
223 МЕЛЕОНА МИНЕМУМ И НЭ В НАПАЛИ А В МАНЧЕСТЕР ГАЛУБОЙ
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+2
Перець
1.5 л пива Оболонь і пачка сухариків
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+1
Фанькин кот
Если Наполи реально сделал предложение на 40 млн - то на этой сумме, скорее всего, и сойдутся. Деньги от продажи Хвичи в ПСЖ они не потратили ещё. А вот насчёт бонусов - сомнительно. Наверное, неаполитанцы хотят выкупить контракт Георгия целиком, чтобы в будущем ничего никому не компенсировать.
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-5
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