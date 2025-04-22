СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова

Накануне генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил информацию о том, что донецкий клуб находится в переговорном процессе с «Наполи» по поводу потенциальной продажи 22-летнего хавбека сборной Украины Георгия Судакова.

Портал calcionapoli1926.it со ссылкой на сегодняшний номер газеты Corriere dello Sport информирует, что реальный интерес к Судакову ныне проявляют многие клубы Европы, в том числе «Ювентус» и английский «Брентфорд», но именно «Наполи» в настоящий момент считается фаворитом на подписание игрока.

В то же время «Шахтер» запросил у «Наполи» 40 миллионов евро за трансфер Судакова, и в неаполитанском клубе считают эту сумму завышенной. Хотя предметные переговоры между сторонами продолжаются.

Интересно, что в минувшем году Судаков подтверждал, что «Наполи» делал по нему предложение на 40 миллионов евро, которое тогда было отвергнуто руководством «Шахтера» как неприемлемое.