Палкин подтвердил переговоры по Судакову. Назвал клуб и страну

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил информацию о том, что «горняки» ведут переговоры с итальянским «Наполи» о продаже 22-летнего хавбека сборной Украины Георгия Судакова.

«Сейчас мы ведем переговоры. Я не могу объявить суммы, но я верю, что мы закроем эту сделку, и на хороших финансовых условиях. Если мы не заключим сделку с этим клубом [«Наполи»], будет другая. Я не беспокоюсь о сделке по Судакову. Он один из лучших в мире на своей позиции. Он может переехать в Италию или Англию. У нас есть контакты. Мы заинтересованы в нем. То же самое было с Михаилом Мудриком. Если его не продадут «сегодня», это произойдет «завтра». Это просто вопрос времени», – заявил Палкин.

Ранее Сергей Палкин рассказывал о важной роли для клуба доходов от Лиги чемпионов, по причине чего подчеркивал необходимость победы в УПЛ в текущем сезоне.