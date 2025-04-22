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  4. Палкин подтвердил переговоры по Судакову. Назвал клуб и страну
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 00:28 |
697
1

Палкин подтвердил переговоры по Судакову. Назвал клуб и страну

В «Шахтере» готовы торговаться по полузащитнику, на которого претендует «Наполи» и «Брентфорд»

22 апреля 2025, 00:28 |
697
1
Палкин подтвердил переговоры по Судакову. Назвал клуб и страну
shakhtar.com. Георгий Судаков

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил информацию о том, что «горняки» ведут переговоры с итальянским «Наполи» о продаже 22-летнего хавбека сборной Украины Георгия Судакова.

«Сейчас мы ведем переговоры. Я не могу объявить суммы, но я верю, что мы закроем эту сделку, и на хороших финансовых условиях. Если мы не заключим сделку с этим клубом [«Наполи»], будет другая. Я не беспокоюсь о сделке по Судакову. Он один из лучших в мире на своей позиции. Он может переехать в Италию или Англию. У нас есть контакты. Мы заинтересованы в нем. То же самое было с Михаилом Мудриком. Если его не продадут «сегодня», это произойдет «завтра». Это просто вопрос времени», – заявил Палкин.

Ранее Сергей Палкин рассказывал о важной роли для клуба доходов от Лиги чемпионов, по причине чего подчеркивал необходимость победы в УПЛ в текущем сезоне.

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Сергей Палкин Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Брентфорд
Алексей Сливченко Источник: Бен Джейкобс
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Серж
А где же нынче живет этот уклонист от алиментов?
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