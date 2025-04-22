Шахтер ведет переговоры с Наполи по Судакову. Интерес есть и от клуба АПЛ
Хавбек «горняков» может оказаться как в Италии, так и на Туманном Альбионе
22-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков грядущим летом может сменить клуб и перебраться в один из топовых европейских чемпионатов.
По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес к Судакову продолжает проявлять итальянский «Наполи». Причем с неаполитанцами «горняки» уже ведут переговоры о потенциальном трансфере игрока летом.
Однако «Наполи» ныне не является единственным претендентом на хавбека. Также виды на Судакова имеют клубы английской Премьер-лиги, среди которых источник выделяет «Брентфорд».
Что правда, пока никаких переговоров с «пчелами» по Судакову у «Шахтера» нет.
Контракт Судакова с «Шахтером» действует до конца 2028 года.
В текущем сезоне хавбек сыграл 34 официальных матча на клубном уровне, в которых отличился 13 голами и 6 ассистами.
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