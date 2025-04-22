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  4. Шахтер ведет переговоры с Наполи по Судакову. Интерес есть и от клуба АПЛ
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 00:16 |
492
3

Шахтер ведет переговоры с Наполи по Судакову. Интерес есть и от клуба АПЛ

Хавбек «горняков» может оказаться как в Италии, так и на Туманном Альбионе

22 апреля 2025, 00:16 |
492
3
Шахтер ведет переговоры с Наполи по Судакову. Интерес есть и от клуба АПЛ
shakhtar.com. Георгій Судаков

22-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков грядущим летом может сменить клуб и перебраться в один из топовых европейских чемпионатов.

По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес к Судакову продолжает проявлять итальянский «Наполи». Причем с неаполитанцами «горняки» уже ведут переговоры о потенциальном трансфере игрока летом.

Однако «Наполи» ныне не является единственным претендентом на хавбека. Также виды на Судакова имеют клубы английской Премьер-лиги, среди которых источник выделяет «Брентфорд».

Что правда, пока никаких переговоров с «пчелами» по Судакову у «Шахтера» нет.

Контракт Судакова с «Шахтером» действует до конца 2028 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл 34 официальных матча на клубном уровне, в которых отличился 13 голами и 6 ассистами.

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Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы УПЛ Брентфорд трансферы Бен Джейкобс
Алексей Сливченко Источник: Бен Джейкобс
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Комментарии 3
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Павло
Був би справжній "інтерес" - давно б купили. Ця історія з Сундуковим вже нагадує походеньки дурня з писаною торбою.
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+2
Remark
Півсвіту гоняються, все ніяк того Судакова впіймати не можуть.
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+2
OKs100
Помню, когда-то на месте Судакова был Коваленко.
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0
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