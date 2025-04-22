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Италия
22 апреля 2025, 14:07 | Обновлено 22 апреля 2025, 14:10
1867
3

Довбиком заинтересовались клубы АПЛ. Есть варианты с Лигой чемпионов

Форвард «Ромы» может продолжить карьеру в «Астон Вилле» или «Ньюкасле»

22 апреля 2025, 14:07 | Обновлено 22 апреля 2025, 14:10
1867
3
Довбиком заинтересовались клубы АПЛ. Есть варианты с Лигой чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (справа)

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в одном из клубов Английской Премьер-лиги, сообщает asromalive.it.

По информации источника, заинтересованность в подписании 27-летнего нападающего проявляют несколько клубов АПЛ. Среди них: «Астон Вилла» и «Ньюкасл», которые ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 42 матча, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2029 года. Трансферная стоимость украинца составляет 30 млн евро, по данным Transfermarkt.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Астон Вилла Ньюкасл
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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GloryUkraine
Довбик програє силову боротьбу в Італії, то що він буде робити в АПЛ?
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