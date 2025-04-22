Довбиком заинтересовались клубы АПЛ. Есть варианты с Лигой чемпионов

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в одном из клубов Английской Премьер-лиги, сообщает asromalive.it.

По информации источника, заинтересованность в подписании 27-летнего нападающего проявляют несколько клубов АПЛ. Среди них: «Астон Вилла» и «Ньюкасл», которые ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 42 матча, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2029 года. Трансферная стоимость украинца составляет 30 млн евро, по данным Transfermarkt.