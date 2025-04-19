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  4. У Довбика есть шесть матчей, чтобы улучшить свое положение в Роме
Италия
19 апреля 2025, 11:21 |
649
1

У Довбика есть шесть матчей, чтобы улучшить свое положение в Роме

В Италии считают, что украинский форвард не реализует свой потенциал

19 апреля 2025, 11:21 |
649
1
У Довбика есть шесть матчей, чтобы улучшить свое положение в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

19 апреля состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Верона». Главный тренер римского клуба Клаудио Раньери на пресс-конференции накануне поединка признался, что недоволен игрой украинского форварда Артема Довбика.

После этих слов итальянская пресса опубликовала материал о футболисте, в котором сообщила, что у Довбика есть шесть игр для исправления ситуации:

«Первый сезон Довбика по-прежнему можно считать сильным с точки зрения цифр. Украинец забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи в 41 матче в Серии А, Лиге Европы и Кубке Италии, доказав свою важную роль благодаря забитым мячам в сложных матчах.

И главный тренер Раньери, и спортивный директор Гизольфи считают, что украинец находится далеко от своего реального потенциала. Украинец будет иметь шесть игр, чтобы исправить ситуацию и доказать тренеру свои возможности.

Соперниками «Ромы» станут Верона, Интер, Фиорентина, Аталанта, Милан и Торино. Чтобы рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов, вклад Довбика в итоговый результат должен быть более существенным. В предстоящих матчах руководство римского клуба и тренерский штаб поймут, можно ли рассчитывать на Довбика в следующих сезонах», – сообщили в Италии.

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Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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Комментарии 1
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easterly
Якісь довбні там у Ромі - що вони хочуть від ігрока з амплуа наконєчнік? В жироні Мігель це добре розумів, тому тактично грали по іншому і був результат. У Раньєрі я не бачу тактичного почерку зовсім - як грає команда досі не зрозуміло. Або будуєте гру навколо Довбика, або продайте в команду де він буде дійсно корисний
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