У Довбика есть шесть матчей, чтобы улучшить свое положение в Роме

19 апреля состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Верона». Главный тренер римского клуба Клаудио Раньери на пресс-конференции накануне поединка признался, что недоволен игрой украинского форварда Артема Довбика.

После этих слов итальянская пресса опубликовала материал о футболисте, в котором сообщила, что у Довбика есть шесть игр для исправления ситуации:

«Первый сезон Довбика по-прежнему можно считать сильным с точки зрения цифр. Украинец забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи в 41 матче в Серии А, Лиге Европы и Кубке Италии, доказав свою важную роль благодаря забитым мячам в сложных матчах.

И главный тренер Раньери, и спортивный директор Гизольфи считают, что украинец находится далеко от своего реального потенциала. Украинец будет иметь шесть игр, чтобы исправить ситуацию и доказать тренеру свои возможности.

Соперниками «Ромы» станут Верона, Интер, Фиорентина, Аталанта, Милан и Торино. Чтобы рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов, вклад Довбика в итоговый результат должен быть более существенным. В предстоящих матчах руководство римского клуба и тренерский штаб поймут, можно ли рассчитывать на Довбика в следующих сезонах», – сообщили в Италии.