Клаудио РАНЬЕРИ: «Я недоволен тем, как играет Довбик»

19 апреля состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Верона». Накануне этого противостояния главный тренер римского клуба Клаудио Раньери прокомментировал игру украинского форварда Артема Довбика:

«Сегодня он и Эль-Шаарави тренировались отдельно, но с ними все в порядке. Перед матчем я определюсь со стартовым составом. Нас ждет тяжелый поединок, «Верона» легко закрывает пространство, а потом взрывается на полной скорости. Нам нужно быть очень осторожными.

В этом результате виноваты все (о матче с «Лацио», 1:1 – прим). Довбик должен больше двигаться и открываться, но его партнеры часто не отдают ему мяч. Так что 50 на 50.

Я всегда говорю Артему, что мне от него нужно больше производительности. Он должен больше передвигаться по полю, открываться для партнеров, искать моменты. Я недоволен тем, как играет Довбик. Думаю, что он тоже. Я ожидаю от нашего форварда больше усилий», – заявил Раньери.

В текущем сезоне украинский футболист провел 41 матч во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.