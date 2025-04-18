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Италия
18 апреля 2025, 19:30 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:36
993
3

Клаудио РАНЬЕРИ: «Я недоволен тем, как играет Довбик»

Наставник «Ромы» требует от украинца быть более продуктивным

18 апреля 2025, 19:30 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:36
993
3
Клаудио РАНЬЕРИ: «Я недоволен тем, как играет Довбик»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

19 апреля состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Верона». Накануне этого противостояния главный тренер римского клуба Клаудио Раньери прокомментировал игру украинского форварда Артема Довбика:

«Сегодня он и Эль-Шаарави тренировались отдельно, но с ними все в порядке. Перед матчем я определюсь со стартовым составом. Нас ждет тяжелый поединок, «Верона» легко закрывает пространство, а потом взрывается на полной скорости. Нам нужно быть очень осторожными.

В этом результате виноваты все (о матче с «Лацио», 1:1 – прим). Довбик должен больше двигаться и открываться, но его партнеры часто не отдают ему мяч. Так что 50 на 50.

Я всегда говорю Артему, что мне от него нужно больше производительности. Он должен больше передвигаться по полю, открываться для партнеров, искать моменты. Я недоволен тем, как играет Довбик. Думаю, что он тоже. Я ожидаю от нашего форварда больше усилий», – заявил Раньери.

В текущем сезоне украинский футболист провел 41 матч во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Верона Клаудио Раньери Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
У Ромы самый сложный отрезок сезона. Без голов Довбика им не светят еврокубки. И Роме пора уже выиграть у кого-то из итальянской топ-7. До сих пор ни одной победы, кроме Лацио.
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0
OKs100
Действительно 0.5 результативных действий за матч в Серии А это мало. У топов до 0.61-0.64
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