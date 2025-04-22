7 наиболее резонансных трансферов лета-2025, которые уже подтверждены

Через полтора-два месяца в большинстве футбольных лиг мира откроется летнее трансферное окно. Это время, когда заключается множество сделок, причем именно летом, как правило, клубы стараются оформить наиболее ценные приобретения, имея больше времени для того, чтобы взвесить все «за» и «против», а также оптимальную возможность для интеграции новичков в свои ряды.

Впрочем, дожидаться первого дня работы летнего трансферного окна вовсе необязательно для того, чтобы закрывать сделки. Некоторые клубы делают это уже сейчас, или сделали чуть ранее, а заветной даты теперь ждут лишь для официальной регистрации своих новобранцев.

И сегодня мы предлагаем вам рассмотреть семь наиболее резонансных трансферов лета 2025 года, которые уже были подтверждены (попутно отметим, что в данном рейтинге не будет футболистов, контракты которых выкуплены их клубами, в которых они ныне играют на правах аренды).

Габриэл Карвальо

Возраст: 17 лет

Гражданство: Бразилия

Сумма трансфера: 15,6 млн евро

Маршрут трансфера: Интернасьонал → Аль-Кадсия

Талантливый вингер бразильского Интернасьонала Габриэл Карвальо сможет перебраться в саудовскую Аль-Кадсию в августе, когда ему исполнится 18 лет. Официально сделка уже полностью согласована, и «колорадос» получат за своего вундеркинда 15,6 миллионов евро.

Этот трансфер смело можно называть резонансным потому, что клубу из Саудовской Аравии удалось не просто выхватить молодого таланта из Бразилии, которому прочат фантастическую карьеру, но и сделать это буквально из-под носа европейских грандов. По крайней мере, в аспекте Карвальо в английских СМИ писали, что очень серьезный интерес к футболисту проявлял Арсенал. Лондонцам особенно нравилось, что Габриэл способен одинаково успешно сыграть как на флангах атаки, так и в центре – в роли плеймейкера.

Стоит также отмечать, что к своим 17 годам на счету Габриэла Карвальо уже под три десятка матчей в бразильской Серии А, в которой он дебютировал в возрасте 16 лет 9 месяцев и 30 дней.

Том Бишоф

Возраст: 19 лет

Гражданство: Германия

Сумма трансфера: свободный агент

Маршрут трансфера: Хоффенхайм → Бавария

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Мюнхенская Бавария продолжает активно работать на трансферном рынке Бундеслиги, стараясь забрать к себе максимально скоро всех самых талантливых и перспективных исполнителей, которые только успели заявить о себе. Трансфер 19-летнего центрального хавбека Тома Бишофа из Хоффенхайма – это продолжение такого вектора, да еще и в обстоятельствах, когда в Мюнхене вовремя сориентировались, узнав, что контракт талантливого немца истекает, и его уже в конце сезона-2024/25 можно будет подписать свободным агентом.

Свой первый матч в Бундеслиге Бишоф провел еще в марте 2022 года, когда ему было 16. К настоящему моменту Том имеет на своем счету под семь десятков официальных матчей за первую команду Хоффенхайма, а также активно привлекается к матчам юношеских сборных Германии. Некоторые эксперты уже отмечают, что подписание Бишофа – это своего рода попытка Баварии сыграть на опережение в вопросе выбора преемника для Йозуа Киммиха, когда тот решит покинуть клуб ради нового вызова или примет решение о завершении карьеры.

Вендел

Возраст: 27 лет

Гражданство: Бразилия

Сумма трансфера: 20 млн евро

Маршрут трансфера: зенит → Ботафого

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В октябре 2020 года бразильский центрхав лиссабонского Спортинга Вендел шокировал многих европейских обозревателей своим решением перебраться в россию. Футболист, которому прочили выступления в одной из европейских топ-лиг, за 20,3 миллиона евро уехал в зенит, где в целом подтвердил свой класс, являясь на текущий момент лучшим в высшей лиге страны 404 по созданным результативным шансам для партнеров (предголевые и предпредголевые передачи).

Однако в какой-то момент Вендел осознал, что сделал большую ошибку. Его семья и маленький сын не пожелали перебираться на сырые болота, а хавбек очень грустил из-за невозможности почаще общаться с ребенком. На этом фоне у Вендела возникали конфликты с руководством зенита, так как футболист начал откровенно проситься обратно на родину, однако его не отпускали, указывая на контрактные обязательства.

Сам Вендел упустил возможность использовать Annexe 7 ФИФА, однако сейчас все-таки дожал российский клуб, который был вынужден согласиться на его продажу фактически по номинальной стоимости – за 20 миллионов евро. Такую сумму согласился выплатить действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес Ботафого, фанаты которого с нетерпением ждут приезда нового «мозгового центра» в их команду. А для российского футбола в целом и зенита в частности уход Вендела можно расценивать как своего рода пощечину, ведь даже большие деньги оказались не способны удержать классного игрока, который вынужден был отказаться не только от возможности быть поближе к семье, но и от участия в еврокубках, откуда россиян с позором изгнали после начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Кендри Паэс

Возраст: 17 лет

Гражданство: Эквадор

Сумма трансфера: 10 млн евро

Маршрут трансфера: Индепендьенте дель Валье → Челси

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Лондонский Челси продолжает свою политику скупки молодых талантов по всему миру. Этим летом одним из тех, кто пополнит стан «синих» станет центральный атакующий хавбек из Эквадора Кендри Паэс. Он проявил себя в Индепендьенте дель Валье, где ему удалось дебютировать в профессиональном футболе в 15-летнем возрасте. А в 16 лет 4 месяца и 8 дней Паэс сыграл свой первый матч за национальную сборную Эквадора, став абсолютным рекордсменом этой команды.

О подписании Паэса Челси договорился еще в мае 2023 года, но трансфер состоится только летом-2025, когда Кендри отпразднует свой 18-й день рождения. Что правда, у большинства экспертов и обозревателей есть сомнения насчет того, что молодой эквадорец останется на следующий сезон в стане «синих». Поговаривают, что в Челси уже размышляют над тем, куда бы отправить Паэса на правах аренды, чтобы он приобрел максимум опыта и повысил свою капитализацию на рынке. В конце концов, лондонцы рассчитывают, если уж и не получить в лице Кендри потенциального игрока основы на будущее, то как минимум – впоследствии выгодно перепродать эквадорца, получив прибыль, столь необходимую для соблюдения жестких финансовых правил АПЛ.

Эзекиль Банзузи

Возраст: 20 лет

Гражданство: Нидерланды / ДР Конго

Сумма трансфера: 16 млн евро

Маршрут трансфера: Ауд-Хеверле Левен → РБ Лейпциг

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Карьера воспитанника академии нидерландского клуба НАК Бреда Эзекиля Банзузи развивается достаточно нетипично как для большинства молодых представителей этой страны. После двух сезонов в Нидерландах, Банзузи за 1,2 миллиона евро отбыл в Бельгию, а не в один из топовых клубов своей страны. Говоря проще: его талант попросту не рассмотрели, либо же не оценили перспектив, которые сумели рассмотреть в Ауд-Хеверле Левен.

Два года в бельгийской Про-лиге сделали из 20-летнего Банзузи уже весьма опытного исполнителя, который имеет на своем счету более пятидесяти поединков в элитарном дивизионе. В какой-то момент к Эзекилю начали обращаться топовые представители нидерландского клубного футбола, однако было понятно, что их «поезд ушел». Банзузи и его агенты понимали, что далее следует двигаться только в направлении топовых лиг Европы, и в начале апреля Ауд-Хеверле Левен объявил о продаже своего хавбека в РБ Лейпциг, который согласился заплатить за новичка 16 миллионов евро.

Учитывая умение немецких «красных быков» находить молодых талантов и великолепно из развивать, будет неудивительно, если спустя пару лет Банзузи уедет, например, в английскую Премьер-лигу за сумму, которая в разы будет превышать размер нынешней компенсации для Ауд-Хеверле Левен.

Киран Тирни

Возраст: 27 лет

Гражданство: Шотландия

Сумма трансфера: свободный агент

Маршрут трансфера: Арсенал → Селтик

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В августе 2019 года Арсенал заплатил Селтику 27 миллионов евро за левого фулбека Кирана Тирни. Шотландцу, пусть и не сразу, однако на несколько сезонов все-таки удалось стать основным игроком для «канониров» на своей позиции, но в последнее время Тирни утратил доверие со стороны Микеля Артеты и в этом сезоне провел на поле всего 154 минуты в рамках АПЛ.

Неудивительно, что в Арсенале не стали предлагать Тирни продлевать трудовое соглашение, да тот и сам прекрасно осознавал, что его время в клубе подходит к концу. Однако удивительнее всего другое: в 27 лет Киран решил не искать других вариантов в Англии или Европе (сезон-2023/24 фулбек на правах аренды отыграл в Испании за Реал Сосьедад, успев показать себя в тамошней Ла Лиге), а согласился вернуться в Селтик, с которым еще в феврале нынешнего года оформил предварительный контракт.

Кто-то уже говорит, что согласием на трансфер в Селтик Тирни лишний раз продемонстрировал свою недостаточную амбициозность, однако противники такого мнения могут легко парировать – мол, в Глазго у Кирана хоть будет реальный шанс еще несколько раз поднять над головой чемпионский кубок чемпионата, в то время как за шесть лет в Арсенале добиться подобного ему так ни разу и не удалось.

Эстевао

Возраст: 17 лет

Гражданство: Бразилия

Сумма трансфера: 34 млн евро

Маршрут трансфера: Палмейрас → Челси

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Прямо сейчас именно трансфер 17-летнего вундеркинда Палмейраса Эстевао в Челси выглядит наиболее резонансной и интересной сделкой лета-2025. Официально о трансфере правого вингера «синие» договорились еще летом минувшего года, прописав в соглашении с Палмейрасом сумму компенсации в 34 миллиона евро, которая в будущем может вырасти еще на 27 миллионов евро за счет выполнения ряда условий.

Эстевао, которому 24 апреля исполнится 18, к своим юным годам успел стать чемпионом Бразилии, причем дебютировал в этой лиге всего-то в 16 лет 7 месяцев и 13 дней. Очень быстро паренька приметили и тренеры юношеских бразильских сборных, причем в команде U-17 Эстевао имеет отменную результативность – 3 гола в 5 матчах. А далее, минуя выступления даже за молодежную сборную страны, вингер в сентябре минувшего года в 17 лет 4 месяца и 14 дней сыграл свой первый матч за национальную команду Бразилии. Только пять футболистов в истории «селесао» проводили свою дебютную игру за эту команду в более раннем возрасте, чем Эстевао. Причем с шестой строчки этого рейтинга будущий новобранец Челси подвинул Роналдо, который прокомментировал это событие следующим образом: «Эстевао похож на Ламина Ямала. Скоро он станет новой звездой футбола. Он очень перспективен, а ему всего 17 лет».

В бразильской Серии А-2024 юный Эстевао отличился 13 голами и 9 ассистами в 31 поединке за Палмейрас, и неудивительно, что в Челси захотели, чтобы вингер присоединился к ним перед поездкой на клубный чемпионат мира, который в июне стартует на полях США. Перед этим турниром ФИФА откроет специальное трансферное окно для участников мундиаля, что и позволит Эстевао стать уже полноценным игроком Челси, а в перспективе – возможно, даже сыграть против своего родного Палмейраса уже на КЧМ-2025, так как «зелено-белые» также будут участниками этого турнира.

Текст: meta.ua