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WTA
22 апреля 2025, 19:20 | Обновлено 22 апреля 2025, 19:25
678
0

Катарина Завацкая – о Кубке Билли Джин Кинг, Свитолиной и Ролан Гаррос

Сборная Украины вышла на Кубок Билли Джин Кинг

22 апреля 2025, 19:20 | Обновлено 22 апреля 2025, 19:25
678
0
Катарина Завацкая – о Кубке Билли Джин Кинг, Свитолиной и Ролан Гаррос
Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировала выход нашей сборной на Кубок Билли Джин Кинг, высказалась об Элине Свитолиной, Марте Костюк, сестрах Киченок, а также ответила на другие вопросы.

– Катарина, какие у вас впечатления от победы Украины над Швейцарией и Польшей, а также в целом от выхода на Кубок Билли Джин Кинг?

– Я очень счастлива, что мы наконец-то прошли в финальную группу. Наконец-то Украина будет играть в финале. Когда я ехала на Fed Cup, у меня было предчувствие, что мы выиграем. Как-то мало было сомнений, что мы не пройдем. Понимала, что скорее пройдем, чем нет (улыбается). Потому была какая-то уверенность в девушках и нашей команд.

– Прокомментируйте яркую победу над швейцарками в тандеме с Надей Киченок. Какие у вас эмоции от такого матча?

– Наш матч с Надей в принципе не был каким-то решающим. Я даже толком и не разминалась перед матчем, потому что уже у нас в раздевалке готовились напитки для празднования. Потому фокуса на матч сильного не было. Наверное, потому я и упала в первом гейме так непредсказуемо (улыбается). Но все равно рада, что мы выиграли. Хоть этот матч был не решающим, но все равно я волновалась немного. Потому что, когда ты выходишь на корт, хочется показать хорошую игру, как для себя, так и для зрителей, которые остались болеть. Поэтому я рада, что мы смогли выиграть этот матч с Надей. Очень мне нравится с ней играть (улыбается).

– Украина впервые сыграет на турнире Билли Джин Кинг. Рады такому успеху? Что ожидаете от этого турнира?

– Очень рада. Ожидаю, что мы можем еще и выиграть в финале. Думаю, это вполне возможно с нашей силой духа команды.

– Что скажете о партнершах по команде – Элине, Марте и сестрах Киченок. Как вам их игра? Могут ли они в этом сезоне о себе заявить, выигрывая трофеи?

– Девушки вообще все очень классные, серьезно настроенные на тренировках. Все работают, мне нравится смотреть, что они делают в матчах, на тренировках и брать для себя какие-то вещи из их игры. Не то чтобы сравнивать, но посмотреть, что мне нужно улучшать, чтобы выйти на такой же уровень, который есть у них. Поэтому для меня еще после травмы был хороший бонус потренироваться с девушками и понаблюдать за ними тоже.

– Что скажете отдельно об игре Свитолиной? Она очень опытная. Что главное выделить можно в ее игре и вообще в подходе к теннису?

– Элина очень такая ярая. Играла с ней сеты, все проиграла (смеется). Она топ-игрок. Что тут сказать. Она мощно бьет под заднюю линию, мало дает каких-то нейтральных ударов. Где-то, если я коротко сыграла, можно забыть о победе в розыгрыше. Ее игра очень точная, стабильная и быстро она играет, глубоко. Настроение Элины очень сфокусировано на тренировках, она выкладывается и тренирует свою игру, совершенствует ее. Посмотрите, сколько раз она доходила до четвертьфиналов и полуфиналов на турнирах Большого шлема. Это считается самым большим топом в нашем спорте, поэтому я рада, что смогла потренироваться с ней и почувствовать ее уровень – самый высокий уровень тенниса в нашем виде спорта.

– Кстати, Свитолина после Кубка Билли Джин Кинг впервые за два года выиграла турнир. Элина стала лучшей в Руане. Как вам победа Свитолиной?

– Даже не удивлена, что она выиграла турнир, потому что у нее действительно высокий уровень игры.

– Может Свитолиной именно Кубок Билли Джин Кинг добавил эмоций для победы?

– Возможно, какие-то эмоции и действительно повлияли на нее. Хорошие эмоции (смеется).

– А вы как-то поздравили Элину с первым за два года триумфом?

– Да, написала ей поздравление по поводу ее победы.

– А скажите что-нибудь об игре Марты Костюк и сестер Киченок.

– С Мартой я не тренировалась много, только разминала ее и играла пару. Но, когда смотрела ее матчи, то, конечно, увидела, на каком и она высоком уровне, как она вкладывается в удар, какой у нее тяжелый мяч летит. У нее очень хорошая физика. Марта такая атлетичная очень. У нее точные удары, четкие зоны. Она может делать все, что хочет на корте. У нее много выбора в плане, что она может сделать с мячом. Очень нравится, как она играет.

Мы тренировали пару с Надей и Людой, мне нравится с ними тренироваться. Они мощно и быстро бьют под заднюю линию, а также хорошо держат мяч. И весело с ними играть пару, интересно очень. Все происходит так резко, поэтому, конечно, тоже чувствуется, что они играют на высоком уровне.

– Какие у вас планы на этот сезон? Где вы планируете выступить? На что будете делать упор? На одиночку или парный разряд?

– Сейчас у меня все постепенно. После травмы надо тестить ногу на турнирах, на матчах. И вообще после ноября я очень мало сыграла, к сожалению. Я отвыкла от турнирного ритма. А это для меня очень важно – играть и быть в ритме. Так я быстро набираю теннисную форму и приходит уверенность, а также понимание, как играться со счетом, что и как делать в какие моменты. Поэтому постепенно сейчас буду пытаться входить в этот режим и хочется, чтобы тело и стопа мне позволяли играть на максимуме. Конечно, буду делать акцент на одиночку.

– Что ожидаете от топовых турниров серии Grand Slam? Есть желание пройти дальше своего рекорда?

– Пока я ничего не ожидаю. Просто хочу набирать рейтинг для Grand Slam сначала. Здорова и готова.

– Почти год прошел с момента вашего триумфа на турнире в итальянском городе Брешиа. Как настраиваетесь на повторение успеха?

– Увидим (улыбается).

– Ваш тренер Илья Марченко. Что вам нравится в работе с ним?

– Мне нравится с ним работать. Он решителен, уверенно говорит, что нужно добавить в моей игре. Мы многое тренируемся, качественно. Он говорит, что физику нужно очень набирать, и мне уже это даст толчок даже без теннисных изменений, но хотя бы физически добавить. Поэтому работаем с ним, я ему доверяю, он видит, что и я отдаюсь на тренировках. Мы много турниров еще не играли вместе, потому все впереди.

– У вас были победы над Паулой Бадосой, Бьянкой Андрееску, Сарой Эррани, Еленой Остапенко, Патти Шнидер. К примеру, Андрееску и Остапенко выигрывали Большой шлем. Такие результаты в карьере придают уверенность?

– Если честно, я об этом не думала. Я знаю, на что я способна. И знаю, что то, что было еще не предел моих возможностей. Если бы я знала, что не могу больше дать, сделать больше, то я бы закончила карьеру. Но я знаю, что могу больше, потому и играю. Много было травм, потому я сменила фитнес-тренеров сейчас. Буду работать много, качественно и выкладываться на турнирах. И рано или поздно результат моих действий будет.

– Сейчас ваши лучшие результаты в рейтинге WTA это 103 место в одиночном разряде и 337 в парном разряде. Хочется, чтобы вы как минимум повторили эти успехи. Как считаете, в чем секрет успеха, а именно возможного повторения результатов, а может и улучшения?

– В принципе думаю, что могу лучше. Чтобы повторить эти успехи нужно как минимум для начала быть в той физической форме, в которой я была и которую потеряла. Моя игра – она достаточно физическая. Я должна быть быстрой, резкой, стабильной, держать плотные удары девушек и нейтрализовать их, потому что у меня нет больших физических параметров, чтобы два раза ударить и закончить розыгрыш. Это не моя игра, поэтому мне нужно «плести сетки на корте» и завершать розыгрыш. Я хорошо могу разлаживать игру соперниц и чем больше и чаще я смогу так действовать, делать это, фокусироваться на игре, а не на стрессе или поджиме, тем легче мне будет находить мой теннис и раскладывать соперниц по своей схеме игры.

Ранее в 19-20 лет, когда был этот результат, он был очень неосознан. То есть как я это делала, я не знаю. Была молода, бесстрашна, но рано или поздно к твоей игре прибиваются и тебе нужно ментально быть сильной и выносливой, принимать проигрыши от топовых соперниц и работать дальше. Сейчас все по-другому.

Блиц:

Вы родились в один день со звездами мирового футбола Криштиану Роналду и Неймаром. Чувствуете какую–то связь с ними в плане жажды победы и желания побеждать?

– (Смеется) Ну, значит 5 февраля – это счастливое число. Для чемпионов. Значит буду и я чемпионом.

С какой легендарной теннисисткой хотелось бы сыграть в паре? И с каким легендарным теннисистом с радостью сыграли бы в миксте?

– В миксте бы сыграла с Марченко (улыбается). В паре сыграла бы с Надей Киченок. Я с ней постоянно играла бы пару.

Какой из турниров серии Grand Slam у вас самый любимый? И почему?

– Roland Garros, люблю этот турнир. С детства смотрела по телевизору, как Надаль его постоянно выигрывал, и хотела быть тоже там, играть на этих кортах, а может и выиграть когда-нибудь.

Если бы решили придумать пятый турнир Grand Slam, по вашему мнению, где его нужно проводить? И в какое время?)

– В Индиан-Уэллсе. Возможно, весной или осенью.

При достижении каких-то результатов что дается труднее всего, а что легче всего?

– Самое трудное – это не перегореть после всех результатов. Не знаю, что ответить на вопрос, что дается легче всего (улыбается).=

Какие качества в теннисе вы считаете самыми главными?

– Характер, смелость, решительность.

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Катарина Завацкая эксклюзив Людмила Киченок Надежда Киченок Элина Свитолина Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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