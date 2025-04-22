ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с новым генеральным директором

В футбольном клубе ЛНЗ Черкассы представили нового генерального директора клуба.

Им стал Василий Каюк, ранее занимавший должность спортивного директора академии.

Василий Каюк будет отвечать за изменение структуры клуба и трансферной политики.

Ранее в черкасском клубе сообщили о прекращении сотрудничества со спортивным директором Евгением Тарасенко и генеральным директором Андреем Колесником.

ЛНЗ после 25-го тура находится на 11-й строчке. В начале сезона руководство клуба надеялось на лучший результат в чемпионате.