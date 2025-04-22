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Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 20:25 | Обновлено 22 апреля 2025, 20:29
752
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с новым генеральным директором

Василий Каюк будет исполнять обязанности на этом посту

22 апреля 2025, 20:25 | Обновлено 22 апреля 2025, 20:29
752
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с новым генеральным директором
ЛНЗ Черкассы

В футбольном клубе ЛНЗ Черкассы представили нового генерального директора клуба.

Им стал Василий Каюк, ранее занимавший должность спортивного директора академии.

Василий Каюк будет отвечать за изменение структуры клуба и трансферной политики.

Ранее в черкасском клубе сообщили о прекращении сотрудничества со спортивным директором Евгением Тарасенко и генеральным директором Андреем Колесником.

ЛНЗ после 25-го тура находится на 11-й строчке. В начале сезона руководство клуба надеялось на лучший результат в чемпионате.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы
Александр Сильченко Источник: ФК ЛНЗ
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