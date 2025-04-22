Украина. Премьер лига22 апреля 2025, 20:25 | Обновлено 22 апреля 2025, 20:29
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с новым генеральным директором
Василий Каюк будет исполнять обязанности на этом посту
22 апреля 2025, 20:25 | Обновлено 22 апреля 2025, 20:29
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В футбольном клубе ЛНЗ Черкассы представили нового генерального директора клуба.
Им стал Василий Каюк, ранее занимавший должность спортивного директора академии.
Василий Каюк будет отвечать за изменение структуры клуба и трансферной политики.
Ранее в черкасском клубе сообщили о прекращении сотрудничества со спортивным директором Евгением Тарасенко и генеральным директором Андреем Колесником.
ЛНЗ после 25-го тура находится на 11-й строчке. В начале сезона руководство клуба надеялось на лучший результат в чемпионате.
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