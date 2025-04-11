Итоги ЛЕ и ЛК, Довбик – игрок месяца в серии А, ляпы от Онана

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 апреля.

1А. День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой

1В. Без ляпа Онана не обошлось. МЮ и Лион в боевом матче расписали ничью

Полуфиналист Лиги Европы определится в Манчестере

1С. Тоттенхэм и Айнтрахт обменялись красивыми голами в матче 1/4 финала ЛЕ

Первый поединок в Лондоне завершился со счетом 1:1, все решится во Франкфурте

2А. Фавориты получили перевес. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги конференций

Вечером 10 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги конференций

2В. Дебютный гол воспитанника, два дубля. Челси в Польше одолел Легию

Голы забивали Тайрик Джордж и Нони Мадуэке

3. ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте

Украинский форвард получил признание фанатов

4. Ушел из жизни бывший функционер Шахтера и тренер клубов УПЛ

Александр Косевич умер на 60-м году жизни

5А. Украинки феерят на ЧЕ: второй титул Ливач и сенсация от Алпеевой

Наши девушки уже завоевали четыре награды

5В. Международная федерация борьбы признала украинца лучшим тренером 2024 года

Владимир Яременко доказывает справедливость награды в режиме реального времени

6А. Убедительный камбек. Соболева пробилась в четвертьфинал турнира в Италии

Анастасия Соболева переиграла в 1/8 финала Катарину Хобгарски

6В. Польша разгромила Швейцарию и стала формальным лидером в группе с Украиной

Польская команда одолела швейцарскую со счетом 3:0, а уже 11 апреля сыграет с сине-желтыми

7А. УПЛ определила, когда состоятся доигровки матчей Кривбасса

Команде еще нужно закончить матчи с Шахтером и Левым Берегом

7В. 22-летний бразильский защитник готов выступать в составе сборной Украины

Жоао Виалле признался, что ему нравится идея играть за «сине-желтых»

8. Выиграл все кроме еврокубков. Умер титулованный экс-тренер Реала

Лео Бенхаккер никогда не был профессиональным футболистом

9. Гран-при Бахрейна. Настоящий тест на титул в битве Макларен против Ред Булл

Расписание, стратегия, прогноз и главные вопросы этапа

10. Форвард для голов. Факундо Батиста блестяще стартовал в Полесье

Уругваец демонстрирует результативность и качество, которые могут помочь «волкам» сделать шаг вперед