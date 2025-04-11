Итоги ЛЕ и ЛК, Довбик – игрок месяца в серии А, ляпы от Онана
Главные новости за 10 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 апреля.
1А. День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой
1В. Без ляпа Онана не обошлось. МЮ и Лион в боевом матче расписали ничью
Полуфиналист Лиги Европы определится в Манчестере
1С. Тоттенхэм и Айнтрахт обменялись красивыми голами в матче 1/4 финала ЛЕ
Первый поединок в Лондоне завершился со счетом 1:1, все решится во Франкфурте
2А. Фавориты получили перевес. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
Вечером 10 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги конференций
2В. Дебютный гол воспитанника, два дубля. Челси в Польше одолел Легию
Голы забивали Тайрик Джордж и Нони Мадуэке
3. ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте
Украинский форвард получил признание фанатов
4. Ушел из жизни бывший функционер Шахтера и тренер клубов УПЛ
Александр Косевич умер на 60-м году жизни
5А. Украинки феерят на ЧЕ: второй титул Ливач и сенсация от Алпеевой
Наши девушки уже завоевали четыре награды
5В. Международная федерация борьбы признала украинца лучшим тренером 2024 года
Владимир Яременко доказывает справедливость награды в режиме реального времени
6А. Убедительный камбек. Соболева пробилась в четвертьфинал турнира в Италии
Анастасия Соболева переиграла в 1/8 финала Катарину Хобгарски
6В. Польша разгромила Швейцарию и стала формальным лидером в группе с Украиной
Польская команда одолела швейцарскую со счетом 3:0, а уже 11 апреля сыграет с сине-желтыми
7А. УПЛ определила, когда состоятся доигровки матчей Кривбасса
Команде еще нужно закончить матчи с Шахтером и Левым Берегом
7В. 22-летний бразильский защитник готов выступать в составе сборной Украины
Жоао Виалле признался, что ему нравится идея играть за «сине-желтых»
8. Выиграл все кроме еврокубков. Умер титулованный экс-тренер Реала
Лео Бенхаккер никогда не был профессиональным футболистом
9. Гран-при Бахрейна. Настоящий тест на титул в битве Макларен против Ред Булл
Расписание, стратегия, прогноз и главные вопросы этапа
10. Форвард для голов. Факундо Батиста блестяще стартовал в Полесье
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