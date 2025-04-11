Фавориты получили перевес. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги конференций

Вечером 10 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги конференций.

В четверг прошли все 4 матча игрового дня, и все фавориты одержали победы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский Челси в гостях одержал разгромную победу над польской Легией (3:0).

Фиорентина на выезде переиграла Целе (2:1), а Бетис оказался сильнее Ягеллонии (2:0).

Австрийский Рапид на чужом поле получил гандикап в противостоянии со шведским Юргорденом (1:0).

Ответные матчи 1/4 финала пройдут 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая, а финал запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.

🏆 Лига конференций. 1/4 финала. Первые матчи, 10 апреля

19:45. Легия (Польша) – Челси (Англия) – 0:3

Голы: Джордж, 49, Мадуэке, 57, 74

22:00. Бетис (Испания) – Ягеллония (Польша) – 2:0

Голи: Бакамбу, 24, Хесус Родрігес, 45+2

22:00. Целе (Словения) – Фиорентина (Италия) – 1:2

Голы: Делорье-Шобе, 68 (пен) – Раньери, 27, Мандрагора, 62 (пен)

22:00. Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия) – 0:1

Гол: Финделль, 62 (автогол)

⚽️ Сетка плей-офф

📊 Инфографика