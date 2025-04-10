Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина выиграла в гостях у Целе, сделав заявку на выход в полуфинал ЛК
Лига конференций
Целе
10.04.2025 22:00 – FT 1 : 2
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
10 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 11 апреля 2025, 00:12
26
0

Фиорентина выиграла в гостях у Целе, сделав заявку на выход в полуфинал ЛК

У фиалок голы забили Лука Раньери и Роландо Мандрагора

10 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 11 апреля 2025, 00:12
26
0
Фиорентина выиграла в гостях у Целе, сделав заявку на выход в полуфинал ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина выиграла в гостях у словенского Целе (2:1), сделав заявку на выход в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У фиалок голы забили Лука Раньери и Роландо Мандрагора (с пенальти).

Хозяева поля во втором тайме с 11-метровой отметки сумели сократить отставание.

Ответная игра пройдет вечером 17 апреля в итальянской Флоренции.

Лига конференций. 1/4 финала

Первые матчи, 10 апреля

Целе (Словения) – Фиорентина (Италия) – 1:2

Голы: Логан Делор'є-Шобе, 68 (пен) – Лука Раньери, 27, Роландо Мандрагора, 62 (пен)

Фотогалерея

По теме:
Мог бы быть разгром. Бетис спокойно победил Ягеллонию
Легия стала очередной жертвой Челси в Лиге конференций
Легия – Челси – 0:3. Разгром в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Лига конференций Фиорентина Целе Роландо Мандрагора
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Футбол | 10 апреля 2025, 08:36 1
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ

Модрич, Алаба и еще трое футболистов не входят в планы наставника

Рейнджерс – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 10 апреля 2025, 21:33 0
Рейнджерс – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Рейнджерс – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Поединок состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву

Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Бокс | 10.04.2025, 09:55
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
Футбол | 10.04.2025, 20:43
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Футбол | 10.04.2025, 11:32
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
10.04.2025, 05:10 1
Футбол
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
09.04.2025, 04:58 2
Бокс
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
09.04.2025, 04:09 3
Бокс
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
10.04.2025, 12:20
Бокс
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
09.04.2025, 13:38 5
Футбол
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 07:47 8
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 7
Футбол
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
09.04.2025, 08:37 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем