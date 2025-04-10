Фиорентина выиграла в гостях у Целе, сделав заявку на выход в полуфинал ЛК
У фиалок голы забили Лука Раньери и Роландо Мандрагора
Вечером 10 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций.
Итальянская Фиорентина выиграла в гостях у словенского Целе (2:1), сделав заявку на выход в полуфинал.
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У фиалок голы забили Лука Раньери и Роландо Мандрагора (с пенальти).
Хозяева поля во втором тайме с 11-метровой отметки сумели сократить отставание.
Ответная игра пройдет вечером 17 апреля в итальянской Флоренции.
Лига конференций. 1/4 финала
Первые матчи, 10 апреля
Целе (Словения) – Фиорентина (Италия) – 1:2
Голы: Логан Делор'є-Шобе, 68 (пен) – Лука Раньери, 27, Роландо Мандрагора, 62 (пен)
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