Целе – Фиорентина – 1:2. Раньери и Мандрагора. Видео голов и обзор

Вечером 10 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина выиграла в гостях у словенского Целе (2:1), сделав заявку на выход в полуфинал.

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У фиалок голы забили Лука Раньери и Роландо Мандрагора (с пенальти).

Хозяева поля во втором тайме с 11-метровой отметки сумели сократить отставание.

Ответная игра пройдет вечером 17 апреля в итальянской Флоренции.

Лига конференций. 1/4 финала

Первые матчи, 10 апреля

Целе (Словения) – Фиорентина (Италия) – 1:2

Голы: Логан Делорье-Шобе, 68 (пен) – Лука Раньери, 27, Роландо Мандрагора, 62 (пен)

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