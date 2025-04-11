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Лига конференций
Целе
10.04.2025 22:00 – FT 1 : 2
Фиорентина
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Лига конференций
11 апреля 2025, 01:56 | Обновлено 11 апреля 2025, 02:19
28
0

Целе – Фиорентина – 1:2. Раньери и Мандрагора. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги конференций

11 апреля 2025, 01:56 | Обновлено 11 апреля 2025, 02:19
28
0
Целе – Фиорентина – 1:2. Раньери и Мандрагора. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина выиграла в гостях у словенского Целе (2:1), сделав заявку на выход в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У фиалок голы забили Лука Раньери и Роландо Мандрагора (с пенальти).

Хозяева поля во втором тайме с 11-метровой отметки сумели сократить отставание.

Ответная игра пройдет вечером 17 апреля в итальянской Флоренции.

Лига конференций. 1/4 финала

Первые матчи, 10 апреля

Целе (Словения) – Фиорентина (Италия) – 1:2

Голы: Логан Делорье-Шобе, 68 (пен) – Лука Раньери, 27, Роландо Мандрагора, 62 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Логан Делорье-Шобе (Целе).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Раньери (Фиорентина).
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Фиорентина Целе Роландо Мандрагора видео голов и обзор Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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