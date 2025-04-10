Целе – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 апреля матч Лиги конференций
В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Целе» и «Фиорентина».
Игра пройдет в Целе на стадионе «Здежеле».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 17 апреля.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Целе – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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