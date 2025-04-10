10 апреля на Арена Петрол пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором Целе встретится с Фиорентиной. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Целе

Команда начала что-то показывать после распада Югославии. И в 2020-м году стали впервые чемпионом независимой Словении. Этот результат смогли повторить в прошлом розыгрыше. Но, как и в прошлый раз, толком ничего не получилось ни в Лиге чемпионов (прошли Флору, но потом уступили Словану из Братиславы), ни в Лиге Европы (сразу вылетели, проиграв 1:3 в Ирландии Шемрок Роверс после 1:0 дома).

А вот в Лиге конференций клуб хорош. Он начал с прохода в квалификации Пюник, после чего набрал 7 очков (все дома) в основном раунде. Этого хватило, чтобы выйти в плей-офф. А уже там команда ухитрилась пройти не только кипрский АПОЭЛ (2:2 дома, 2:0 на выезде), но и Лугано (1:0 и 4:5, с победой в серии послематчевых пенальти в Швейцарии).

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Фиорентина

Клуб показывал двусмысленную стабильность: что в позапрошлом, что в прошлом сезоне получалось добираться до финала, но вот только оба решающих поединка закончились победами конкурентов. После второй неудачи Винченцо Итальяно покинул должность.

Сменивший его Палладино мог быстро потерпеть неудачу в еврокубке еще летом. Он с новыми своими подопечными так и не смог выиграть у Академии Пушкаша, но после двух ничьих венгров все-таки выбили, по пенальти. Потом итальянцы обходились без такой нервотрепки: в основном раунде получилось выиграть четырежды и взять 13 очков. Это отправило команду напрямую в 1/8 финала. А уже там после 2:3 в Греции получилось дома оформить 3:1, причем там свой мяч Панатинаикос забил лишь на 81-й минуте, и то с пенальти.

Статистика личных встреч

До этого поединка словенцы с итальянцами нигде не пересекались даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у хозяев нет шансов даже на своем поле. Согласимся и поставим на то, что в данной встрече гости из Флоренции сумеют добыть победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,666).

Прогноз Sport.ua Целе Фиорентина Фора Фиорентины (-1) 1.66 Сделать ставку

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