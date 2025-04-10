22-летний бразильский защитник готов выступать в составе сборной Украины
Жоао Виалле признался, что ему нравится идея играть за «сине-желтых»
Защитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле прокомментировал свое пребывание в Украине, а также признался, что готов выступать в составе «сине-желтых», если будет такая возможность:
– В Украине чувствую себя очень счастливым, ведь имею здесь хорошие возможности. Моя семья тоже счастлива здесь. Мы любим местных людей, кухню и культуру. У нас уже есть несколько друзей украинцев.
– Ты уже выучил украинский язык?
– Я стараюсь. Хожу со своей женой на уроки украинского. Мы стараемся заговорить на этом языке настолько быстро, насколько это возможно, хотя это что-то новое для нас.
– Ты хотел бы когда-нибудь выступать за национальную сборную Украины, как Марлос?
– Почему нет? Ничего не могу исключать. Я был бы доволен, если бы это произошло в будущем. Мне очень нравится эта страна, – признался Виалле.
В текущем сезоне 22-летний бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался. Контракт Жоао заканчивается в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.
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