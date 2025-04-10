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Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 09:07 |
1945
0

22-летний бразильский защитник готов выступать в составе сборной Украины

Жоао Виалле признался, что ему нравится идея играть за «сине-желтых»

10 апреля 2025, 09:07 |
1945
0
22-летний бразильский защитник готов выступать в составе сборной Украины
ФК Полесье. Жоао Виалле

Защитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле прокомментировал свое пребывание в Украине, а также признался, что готов выступать в составе «сине-желтых», если будет такая возможность:

– В Украине чувствую себя очень счастливым, ведь имею здесь хорошие возможности. Моя семья тоже счастлива здесь. Мы любим местных людей, кухню и культуру. У нас уже есть несколько друзей украинцев.

– Ты уже выучил украинский язык?

– Я стараюсь. Хожу со своей женой на уроки украинского. Мы стараемся заговорить на этом языке настолько быстро, насколько это возможно, хотя это что-то новое для нас.

– Ты хотел бы когда-нибудь выступать за национальную сборную Украины, как Марлос?

– Почему нет? Ничего не могу исключать. Я был бы доволен, если бы это произошло в будущем. Мне очень нравится эта страна, – признался Виалле.

В текущем сезоне 22-летний бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался. Контракт Жоао заканчивается в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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