Форвард для голов. Факундо Батиста блестяще стартовал в Полесье

В январе нынешнего года «Полесье» почти вдвое увеличило свой клубный рекорд по входящим трансферам, когда согласилось заплатить 1,75 миллиона евро за уругвайского форварда Факундо Батисту. С лета 2024-го южноамериканец на правах аренды из мексиканской «Некаксы» выступал за уругвайский «Пеньяроль». Это возвращение на родину в целом благотворно сказалось на футболисте, который в 14 матчах уругвайской Клаусуры-2024 отличился 10 результативными действиями (7 голов и 3 ассиста), чем привлек к себе внимание более состоятельных клубов.

В Украине интерес к Факундо Батисте приписывали «Кривбассу» и «Карпатам», но договориться с «Некаксой» удалось «Полесью», где уругваец де-факто заменил другого форварда-легионера 23-летнего Луифера Эрнандеса, который не оправдал надежд в Житомире, а от того со спокойной душой был отпущен руководителями «Полесья» в аренду в эквадорский «Винотинто», где пока также абсолютно не впечатляет.

В лице Факундо Батисты «Полесье» сделало ставку не на молодого необстрелянного игрока, а на уже довольно опытного исполнителя. К своим 26 годам уругваец успел поиграть не только на родине, в Бразилии и в Мексике, но и защищал цвета двух европейских команд – швейцарского «Кьяссо» и португальской «Академики Визеу». Что правда, и там, и там у Батисты абсолютно не сложилось, по причине чего ему и пришлось возвращаться из-за океана поближе к дому.

Поговаривали, что заполучить Факундо Батисту для «Полесья» было весьма непросто. Переговоры шли с определенными шероховатостями, которые возникали у житомирян не только в дискуссиях с руководителями «Некансы» и «Пеньяроля» (с уругвайцами приходилось договариваться о компенсации за досрочный разрыв аренды), но и с самим нападающим. В итоге определяющим фактором, как это часто бывает, оказались деньги. За переезд в Украину Батиста получил, как информировали зарубежные инсайдеры, не только достойные подъемные, но и «очень высокую зарплату».

Что правда, с правдивостью тезиса о том, что «деньги в футбол не играют» владелец и президент «Полесья» Геннадий Буткевич уже мог убедиться на примере все того же Луифера Эрнандеса, который стоил ему 1 миллион евро, но в 20 матчах за житомирян отличился лишь 5 забитыми мячами. Очевидно, что Факундо Батисту не пришлось бы приглашать, если бы венесуэлец справлялся со своей работой на отлично.

И если с Луифером Эрнандесом селекционная служба «Полесья» дала в штангу, то вот приглашение Факундо Батисты пока выглядит очень успешной инвестицией. Как минимум по меркам УПЛ уругваец реально способен стать тем, кто будет тянуть «волков» наверх. Чтобы начать говорить об этом с уверенностью, достаточно было посмотреть первые 7 официальных матчей Батисты за «Полесье» в УПЛ и Кубке Украины, в которых он в общей сложности отличился аж 5 результативными действиями (4 гола и 1 ассист).

Факундо Батиста – это типичный форвард штрафной площадки, ключевая задача которого – забить мяч в ворота соперников. При понимании этого, тренерскому штабу необходимо стараться максимально грамотно использовать сильные стороны такого игрока, не заставляя его распыляться на решение второстепенных задач, которые вряд ли будут полезны, и с высокой долей вероятности лишь отнимут силы у нападающего.

Давайте сразу взглянем на статистику выступлений Факундо Батисты в его первых в карьере шести поединках, проведенных в УПЛ:

Даже беглый анализ, без тщательного просмотра футболиста в игровых эпизодах, дает четкое понимание: Факундо Батиста – это игрок, который нацелен на ворота куда больше, чем на участие в комбинационной игре и создание моментов для партнеров. Уругваец имеет незначительный показатель выполненных передач, достаточно редко идет в обводку, так как это не является его сильным качеством, в целом на приемлемом, хотя и не выдающемся, уровне участвует в единоборствах, как обычных, так и верховых.

Главное, чем выделяется Факундо Батиста – это количество ударов по воротам соперника. В среднем этот показатель у уругвайца составляет 3,8 в пересчете на 90 минут чистого времени, причем больше половины попыток от Факундо приходятся в створ. И пускай в целом выборка видится еще незначительной для полноценных выводов, однако предварительный анализ позволяет утверждать, что теоретически «Полесье» обзавелось одним из наиболее опасных нападающих лиги, при правильном использовании которого команда может получить значительный голевой профит.

Уже сейчас Факундо Батиста является безусловным лидером УПЛ по среднематчевому показателю ожидаемых голов (xG). Причем своих конкурентов уругваец опережает в этом статистическом аспекте весьма пристойно:

И здесь также важно делать примечание, которое еще больше добавляет вистов уругвайскому бомбардиру житомирян. Никто из его оппонентов по вышеуказанной топ-5 и близко не может похвастаться такой же степенью реализации моментов и конвертации теории в практику, как Факундо Батиста. Если у уругвайца при 0,76xG статистики насчитывают 0,57 забитых мячей за 90 минут, то у Венделла Габриэла (кстати, его контракт также принадлежит «Полесью», однако он сейчас на правах аренды выступает за «Верес»), Кауана Элиаса, Жоао Нето и Андрея Кулакова при очень высоких среднематчевых показателях ожидаемых голов уровень реальной реализации голевых моментов буквально нулевой, то есть никто из этих форвардов в текущем сезоне УПЛ еще не забивал. И все это при том, что Батиста – такой же новичок для нашего чемпионата, как и тот же Кауан Элиас, за которого «Шахтер» отвалил аж 17 миллионов евро. Справедливости ради можно отметить, что у Факундо действительно куда больше опыта, в том числе и неудачного европейского, чем у 19-летнего вундеркинда «горняков».

К слову, о «горняках». Если пытаться проводить аналогии и искать футболиста, поигравшего в нашем чемпионате, на которого бы Факундо Батиста был максимально похож на своей манере игры, то на ум сразу же приходит тезка форварда «Полесья» из Аргентины, выступавший ранее за «Шахтер» – Факундо Феррейра. Этот футболист сумел раскрыть свой бомбардирский талант при Паулу Фонсеке, хотя перед этим успел провалиться у Мирчи Луческу, не сумевшему отыскать к аргентинцу необходимый «ключик». Как и Феррейра, Батиста – это форвард, который чрезвычайно опасен в чужой штрафной, и в особенности – вратарской. И аргентинец ранее, и уругваец сейчас преимущественно «дежурили» именно в штрафной соперника, открываясь, врываясь и предлагая себя под финальную передачу. При такой стилистике действий от центрфорварда требуется, по сути, только одно – уметь качественно бить в касание и находится там, где того потребует ситуация. Иными словами, речь идет о пресловутом голевом чутье, которым наделены отнюдь не все нападающие.

Любопытно, что пока все свои мячи в УПЛ Факундо Батиста забивал исключительно из пределов вратарской, где он чувствует себя как рыба в воде



Пока в чемпионате Факундо Батиста забивал довольно невзрачные в плане зрелищности мячи, подкарауливая отскоки, играя на добивании или просто врываясь в свободную зону под удар в пустые ворота. Однако в Кубке Украины уругваец отличился прекрасным мячом в ворота «Вереса», который позволил житомирским «волкам» выйти в полуфинал турнира. Что важно: даже в таком непростом моменте Батиста пробовал бить в касание, за что и был вознагражден блестящим забитым мячом.

Очевидно, с покупкой Факундо Батисты «Полесью» удалось наконец-то обзавестись так называемым «породистым форвардом» – нападающим, умеющим прекрасно реализовывать моменты, действовать максимально быстро в вопросах принятия финальных решений и наводить ужас на оборону соперника просто одним фактом пребывания в их штрафной.

Вероятно, у тренерского штаба «Полесья» вряд ли удастся всерьез прокачать способности Батисты к комбинационному футболу. Для уругвайца просто неинтересно отходить в глубину, бороться за мяч спиной к воротам и набивать статистику технико-тактических действий. Он – типичный хищник, форвард для голов, а не для того, чтобы бороться и отдавать передачи партнерам, и в этом, надо сказать, есть особенный шарм, который в современном футболе среди центрфорвардов встречается все реже и реже из-за тенденций к универсализации.

Да, в игре, когда «Полесье» может надолго оказываться без мяча и будет неспособно переходить даже через центральную линию есть большой риск того, что Факундо Батиста в конечном итоге просто потеряется на поле, но… Даже здесь можно отыскать и потенциальный плюс: в любой момент форвард такого плана может возникнуть словно из ниоткуда, как чертенок из табакерки, и наказать расслабившуюся оборону оппонента забитым мячом, что при хорошем показателе реализации для Батисты в целом не является проблемой.

Другой вопрос – насколько стабильным сможет быть «Полесье» в ближайшем будущем, чтобы демонстрировать тот футбол, при котором Факундо Батиста будет так же полезен, как и сейчас. Не последует ли летом в стане житомирских «волков» очередная смена тренера, за которой может начаться не только тактическая, но и кадровая революция? В конце концов, проводя дальнейшую аналогию с карьерой Факундо Феррейры, форварды такого плана, как Батиста, часто оказываются успешными только у одного-двух наставников за всю карьеру. Тот же аргентинец, помимо Паулу Фонсеки, был настолько же хорош в результативности только у Давида Гальего в «Банфилде» и у Рикардо Гареки в «Велес Сарсфилд», а у всех остальных наставников в других коллективах попросту провалился…