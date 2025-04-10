Выиграл все кроме еврокубков. Умер титулованный экс-тренер Реала

На 83-м году жизни скончался нидерландский тренер Лео Бенгаккер, который возглавлял такие именитые клубы, как амстердамский «Аякс» и мадридский «Реал».

Тренерский путь начал в 25 лет. Сначала был вторым тренером в нидерландских клубах «Эпе» и «Гоу Эхед Иглз». Только в 1968 году стал главным тренером «Вендама», который только что вышел во Вторую лигу страны. Работал с командой три года и довольно хорошо себя зарекомендовал.

Далее работал с клубами «Камбюр» и «Гоу Эхед Иглз», а в 1976 году возглавил молодежный состав «Фейеноорда». Через год Бенгаккер уже работал тренером молодежки «Аякса».

Долго с детьми не работал, ведь уже в следующем сезоне стал главным тренером амстердамского клуба. Под его руководством «Аякс» стал чемпионом страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Впоследствии переехал в Испанию, где работал с «Реалом Сарагосой», а через несколько сезонов вернулся в Нидерланды, где стал тренером «Волендама».

В 1985 году возглавил сборную Нидерландов, но чудом не вывел ее на чемпионат мира 1986 года и был уволен.

В начале 1986 года стал главным тренером мадридского «Реала». За три года Бенгаккер трижды выигрывал чемпионат страны, а также по одному разу триумфовал в Кубке Испании и Суперкубке. Единственное, что не покорилось нидерландцу - это Лига чемпионов.

В 90-х годах прошлого века Лео работал во многих клубах мира. Его карьера протянулась от швейцарского «Грассгоппера» до сборной Саудовской Аравии.

Также работал техническим директором амстердамского «Аякса», а в 2005-м даже поехал тренировать сборную Тринидада и Тобаго.

Пересекался Лео Бенгаккер и со сборной Украины. В 2008 году он был тренером Польши, а с «сине-желтыми» состоялась товарищеская игра. Победили тогда украинцы со счетом 1:0. Единственный гол забил Сергей Кравченко.