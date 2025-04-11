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Лига Европы
11 апреля 2025, 00:29 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:17
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День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой

11 апреля 2025, 00:29 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:17
192
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День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Вечером 10 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги Европы.

В четверг прошли все 4 матча игрового дня, и три из них завершились вничью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой, победив дома итальянский Лацио (2:0).

Драматичным получился матч между Лионом и Ман Юнайтед (2:2), команды обменялись голами в конце игры. Курьезным стал эпизод, в котором голкипер МЮ Андре Онана не сумел отбить достаточно несложный удар.

Также миром разошлись Рейнджерс и Атлетик Бильбао (0:0), Тоттенхэм и Айнтрахт (1:1).

Ответные матчи 1/4 финала пройдут 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая, а финал запланирован на 21 мая в испанском Бильбао.

🏆 Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи, 10 апреля

19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Лацио (Италия) – 2:0

Голы: Салтнес, 47, 69

22:00. Лион (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2

Голы: Альмада, 25, Шерки, 90+5 – Йоро, 45+5, Зиркзе. 88

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:0

Удаление: Проппер, 15 (Рейнджерс)

22:00. Тоттенхэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:1

Голы: Порро, 26 – Экитике, 6

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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