День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой
Вечером 10 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги Европы.
В четверг прошли все 4 матча игрового дня, и три из них завершились вничью.
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Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой, победив дома итальянский Лацио (2:0).
Драматичным получился матч между Лионом и Ман Юнайтед (2:2), команды обменялись голами в конце игры. Курьезным стал эпизод, в котором голкипер МЮ Андре Онана не сумел отбить достаточно несложный удар.
Также миром разошлись Рейнджерс и Атлетик Бильбао (0:0), Тоттенхэм и Айнтрахт (1:1).
Ответные матчи 1/4 финала пройдут 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая, а финал запланирован на 21 мая в испанском Бильбао.
🏆 Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи, 10 апреля
19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Лацио (Италия) – 2:0
Голы: Салтнес, 47, 69
22:00. Лион (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2
Голы: Альмада, 25, Шерки, 90+5 – Йоро, 45+5, Зиркзе. 88
22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:0
Удаление: Проппер, 15 (Рейнджерс)
22:00. Тоттенхэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:1
Голы: Порро, 26 – Экитике, 6
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