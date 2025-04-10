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Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 13:20 |
2093
1

Ушел из жизни бывший функционер Шахтера и тренер клубов УПЛ

Александр Косевич умер на 60-м году жизни

10 апреля 2025, 13:20 |
2093
1
Ушел из жизни бывший функционер Шахтера и тренер клубов УПЛ
УПЛ. Александр Косевич

10 апреля 2025 года стало известно о смерти Александра Косевича. Он умер в возрасте 59 лет.

Александр сделал себе имя в украинском футболе, занимая руководящие должности в футбольных клубах «Шахтер» (Донецк), «Гарант» (Донецк), «Металлург» (Донецк), «Кривбасс» (Кривой Рог). Также Косевич работал главным тренером «Кривбасса», «Зари», краматорского «Авангарда». На его счету более 100 матчей в высшем дивизионе Украины и более 100 матчей в Первой лиге.

В последние годы жизни Косевич занимался восстановлением и поддержкой футбольной инфраструктуры Донетчины в условиях войны в должности первого вице-президента и исполнительного директора Ассоциации футбола Донецкой области. Также он выполнял функции Делегата УАФ на матчах Чемпионата УПЛ.

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Александр Косевич Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Металлург Донецк Авангард Краматорск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смерть
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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StrikeX
Ого... Молодим ще пішов. Пам'ятаю його по Першій лізі - Авангард тренував
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