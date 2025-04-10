Ушел из жизни бывший функционер Шахтера и тренер клубов УПЛ

10 апреля 2025 года стало известно о смерти Александра Косевича. Он умер в возрасте 59 лет.

Александр сделал себе имя в украинском футболе, занимая руководящие должности в футбольных клубах «Шахтер» (Донецк), «Гарант» (Донецк), «Металлург» (Донецк), «Кривбасс» (Кривой Рог). Также Косевич работал главным тренером «Кривбасса», «Зари», краматорского «Авангарда». На его счету более 100 матчей в высшем дивизионе Украины и более 100 матчей в Первой лиге.

В последние годы жизни Косевич занимался восстановлением и поддержкой футбольной инфраструктуры Донетчины в условиях войны в должности первого вице-президента и исполнительного директора Ассоциации футбола Донецкой области. Также он выполнял функции Делегата УАФ на матчах Чемпионата УПЛ.