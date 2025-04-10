Украина. Премьер лига10 апреля 2025, 20:48 |
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УПЛ определила, когда состоятся доигровки матчей Кривбасса
Команде еще нужно закончить матчи с Шахтером и Левым Берегом
10 апреля 2025, 20:48 |
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УПЛ определила, что доигровка матча 21-го тура чемпионата Украины между Кривбассом и Левым Берегом состоится 7 мая, начало в 13:00.
Командам придется сыграть почти полный матч – встреча из-за длительной воздушной тревоги в Днепропетровской области была прервана на второй минуте.
Ранее УПЛ решила, что доигровка матча 5-го тура с Шахтером пройдет 16 апреля, начало в 14:00. Командам осталось провести около 40 минут.
Кривбасс, имея два матча в запасе, идет на 5-й позиции и отстает от топ-4 на три пункта.
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