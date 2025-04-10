Убедительный камбек. Соболева пробилась в четвертьфинал турнира в Италии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 204) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.

20-летняя украинка в 1/8 финала в трех сетах переиграла Катарину Хобгарски (WTA 360) из Германии. Уступив сопернице первый сет, Анастасия заиграла в более агрессивный теннис и в двух последующих сделала в сумме семь брейков. В третьем сете украинка не отдала немке ни одной подачи и повесила ей баранку. Теннисистки провели на корте 1 час и 49 минут.

ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. 1/8 финала

Анастасия Соболева (Украина) [1] – Катарин Хобгарски (Германия) – 3:6, 6:2, 6:0

В четвертьфинале украинская теннисистка, получившая на турнире первый номер посева, сыграет с Елизарой Яневой (WTA 784) из Болгарии.