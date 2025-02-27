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27 февраля 2025, 06:45 | Обновлено 27 февраля 2025, 06:49
492
0

Яремчук офомил дубль, Лунин отстоял на ноль, ассист Миколенко

Главные новости за 26 февраля на Sport.ua

27 февраля 2025, 06:45 | Обновлено 27 февраля 2025, 06:49
492
0
Яремчук офомил дубль, Лунин отстоял на ноль, ассист Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 26 февраля.

1A. Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Роман оформил первый дубль в Греции

1B. Сухой матч Лунина. Реал оформил гандикап в противостоянии против Сосьедада
Сливочные на выезде одолели Реал Сосьедад 1:0 в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

1C. Ассист Миколенко. Брентфорд и Эвертон расписали ничью, как сыграл Ярмолюк?
Игра завершилась со счетом 1:1, Виталий помог ирискам спастись, а Егор отметился желтой

2A. Все решил гол Холанда. Манчестер Сити победил в Лондоне Тоттенхэм
«Горожане» одолели соперника со счетом 1:0

2B. В каждом тайме по голу. Ливерпуль обыграл Ньюкасл
«Мерсисайдцы» укрепили свою позицию

3. Без шансов. Трабзонспор с тремя украинцами легко выиграл кубковый матч
Команда забила пять голов

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
Владимир продлил контракт с киевским клубом

4B. В Динамо детально пояснили, почему гостевой матч с Ворсклой сыграют в Киеве
Причина – нестабильность электроснабжения и низкая температура ночью

4C. Шахтер следит за хавбеком, которого называют жемчужиной академии Флуминенсе
«Горнякам» интересен 18-летний Изаки Северино Силва

5A. Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
Элина Свитолина снова стала лучшей теннисисткой Украины по рейтингу WTA

5B. Калинина вылетела из турнира в Мериде от той же теннисистки, что и Костюк
Ангелина в 1/8 финала не сумела переиграть Дарью Сэвилл и завершила выступления

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа остался без обязательного претендента
Международная боксерская федерация изменила статус боя Баколе – Аджагба

6B. Аль-Шейх хочет организовать самый масштабный бой 2025 года
Турки настроен сделать поединок Джошуа – Фьюри

7. Украинки стали чемпионками Европы по фехтованию среди кадетов
В финале украинские спортсменки одолели соперниц из Венгрии

8. Чемпионат Европы по легкой атлетике. Магучих и Дорощук – в заявке сборной
Стало известно, кто поедет на чемпионат Европы в Нидерланды

9A. ЮЧМ-2025. Две украинки финишировали в пределах топ-20 индивидуалки
Ирина Шевченко стала 13-й, Валерия Шейгас – 19-й

9B. ЮЧМ-2025. Тарасюк с одним промахом попал в цветочную зону индивидуалки
Украинец финишировал на шестой позиции

10A. До юбилея не дожили шестеро. Хоккейный Сокол отмечает 40-летие бронзы
В настоящее время в Украине живет только четверо представителей бронзовой команды

10B. 40 лет «бронзе» Сокола: когда Спартак отдыхает
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о важной составляющей «бронзовой» вершины киевского клуба

10C. Криворожский Принс готов стать королем футбольной Чехии
Ганец Аду доказывает, что в свое время его не зря называли топ-вундеркиндом мирового футбола

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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