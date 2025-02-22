Жребий еврокубков, гол Кочергина, победа футболисток, неудача в баскетболе
Главные новости за 21 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 февраля.
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
21 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
Назван соперник для Челси. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Украинки начали розыгрыш Лиги наций с минимальной победы
Одесситы играют до конца. Черноморец дожал Колос в Ковалевке
Команда Бабича впервые в сезоне забила два мяча за игру
Гол украинца Кочергина вывел Ракув в лидеры чемпионата Польши
Украинский полузащитник забил гол в раздевалку на 45+1 минуте
Пчелы покусали лисиц. Лестер потерпел фиаско от Брентфорда с Ярмолюком
Украинский хавбек вышел на замену у гостей после перерыва
Усик удачу не принес. Аль-Наср проиграл в безумном матче с пятью голами
Команда уступила «Аль-Иттифаку» со счетом 2:3
Дебют Степаненко в чемпионате. Эюпспор с голом на 1-й уступил гранду Турции
Бешикташ в гостях переиграл Эюпспор со счетом 3:1, Тарас вышел на 73-й минуте
Евробаскет пройдет без нас. Сборная Украины в Риге проиграла Словении
Украинцы досрочно лишились шансов на выход из группы
Нужно спасать Катар. На турнире АТР 500 в Дохе определена финальная пара
Джек Дрейпер поборется против Андрея Рублева в решающем поединке пятисотника
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