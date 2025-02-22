Жребий еврокубков, гол Кочергина, победа футболисток, неудача в баскетболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 февраля.

Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы

21 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка

Назван соперник для Челси. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию

Украинки начали розыгрыш Лиги наций с минимальной победы

Одесситы играют до конца. Черноморец дожал Колос в Ковалевке

Команда Бабича впервые в сезоне забила два мяча за игру

Гол украинца Кочергина вывел Ракув в лидеры чемпионата Польши

Украинский полузащитник забил гол в раздевалку на 45+1 минуте

Пчелы покусали лисиц. Лестер потерпел фиаско от Брентфорда с Ярмолюком

Украинский хавбек вышел на замену у гостей после перерыва

Усик удачу не принес. Аль-Наср проиграл в безумном матче с пятью голами

Команда уступила «Аль-Иттифаку» со счетом 2:3

Дебют Степаненко в чемпионате. Эюпспор с голом на 1-й уступил гранду Турции

Бешикташ в гостях переиграл Эюпспор со счетом 3:1, Тарас вышел на 73-й минуте

Евробаскет пройдет без нас. Сборная Украины в Риге проиграла Словении

Украинцы досрочно лишились шансов на выход из группы

Нужно спасать Катар. На турнире АТР 500 в Дохе определена финальная пара

Джек Дрейпер поборется против Андрея Рублева в решающем поединке пятисотника

Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ

Клара в трех сетах одолела Каролину и поборется за трофей тысячника в Дубае

ВИДЕО. Паркер провел взвешивание и дуэль взглядов с Уорреном. А где Баколе?

Мартин Баколе находится по пути в Эр-Рияд и в церемонии участия не принимал

Динамо без Бущана, бразильское усиление Шахтера и потери Руха

Рестарт сезона УПЛ: итоги по кадрам и прогноз на вторую часть