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Чемпионат Польши
Ракув
21.02.2025 21:30 – FT 1 : 0
Гурник Забже
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Польша
21 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:33
144
0

Гол украинца Кочергина вывел Ракув в лидеры чемпионата Польши

Украинский полузащитник забил гол в раздевалку на 45+1 минуте

21 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:33
144
0
Гол украинца Кочергина вывел Ракув в лидеры чемпионата Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский хавбек Владислав Кочергин забил гол и принес важную победу польскому «Ракуву».

28-летний Кочергин вышел в основе на матч чемпионата Польши против «Гурника» из Забже.

Украинский полузащитник забил гол в раздевалку, отправив мяч в сетку ворот соперника на 45+1 минуте.

Смотрите видео гола Кочергина в Telegram-канале Спортивний оглядач

В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 22 матча и забил 5 голов в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.

«Ракув» набрал 43 очков после 22 матчей и вышел в лидеры чемпионата Польши, опережая Лех Познань и Ягеллонию (по 41).

Чемпионат Польши. 22-й тур, 21 февраля

Ракув – Гурник Забже – 1:0

Гол: Владислав Кочергин, 45+1

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ВИДЕО. Кочергин забил за Ракув в матче чемпионата Польши против Гурника
чемпионат Польши по футболу Владислав Кочергин Гурник Забже видео голов и обзор Ракув Ченстохова
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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