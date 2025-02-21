Гол украинца Кочергина вывел Ракув в лидеры чемпионата Польши
Украинский полузащитник забил гол в раздевалку на 45+1 минуте
Украинский хавбек Владислав Кочергин забил гол и принес важную победу польскому «Ракуву».
28-летний Кочергин вышел в основе на матч чемпионата Польши против «Гурника» из Забже.
Украинский полузащитник забил гол в раздевалку, отправив мяч в сетку ворот соперника на 45+1 минуте.
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В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 22 матча и забил 5 голов в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.
«Ракув» набрал 43 очков после 22 матчей и вышел в лидеры чемпионата Польши, опережая Лех Познань и Ягеллонию (по 41).
Чемпионат Польши. 22-й тур, 21 февраля
Ракув – Гурник Забже – 1:0
Гол: Владислав Кочергин, 45+1
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