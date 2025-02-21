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Чемпионат Польши
Ракув
21.02.2025 21:30 – FT 1 : 0
Гурник Забже
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
21 февраля 2025, 22:43 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:33
290
1

ВИДЕО. Кочергин забил за Ракув в матче чемпионата Польши против Гурника

Украинец открыл счет, забив гол в раздевалку на 45+1 минуте

21 февраля 2025, 22:43 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:33
290
1
ВИДЕО. Кочергин забил за Ракув в матче чемпионата Польши против Гурника
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский хавбек Владислав Кочергин забил гол в важном матче польского «Ракува».

28-летний Кочергин вышел в основе на матч чемпионата Польши против «Гурника» из Забже.

Украинский полузащитник забил гол в раздевалку, отправив мяч в сетку ворот соперника на 45+1 минуте.

Смотрите видео гола Кочергина в Telegram-канале Спортивний оглядач

В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 22 матча и забил 5 голов в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.

«Ракув» имеет 40 очков после 21 матча и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая на 1 пункт от Леха Познань и Ягеллонии.

Чемпионат Польши. 22-й тур, 21 февраля

Ракув – Гурник Забже – 1:0 (идет 2-й тайм)

Гол: Владислав Кочергин, 45+1

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Ракув).
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Владислав Кочергин Ракув Ченстохова Гурник Забже чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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