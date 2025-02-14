Ключевой поединок. Кочергин поучаствовал в битве лидеров чемпионата Польши

Украинский хавбек Владислав Кочергин принял участие в важном матче польского «Ракува».

28-летний Кочергин вышел в основе в поединке лидеров чемпионата Польши против «Леха» из Познани (1:0).

На 79-й минуте Владислав был заменен. Единственный гол забил Стратос Сварнас на 45+1 минуте.

В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 21 матч и забил 4 гола в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.

«Ракув» набрал 41 очко после 21 матча и занимает 2-е место в турнирной таблице, сократив отставание от Леха до одного пункта.

Чемпионат Польши. 21-й тур, 14 февраля

Лех Познань – Ракув – 0:1

Голы: Стратос Сварнас, 45+1

Турнирная таблица