Ключевой поединок. Кочергин поучаствовал в битве лидеров чемпионата Польши
Ракув в гостях переиграл Лех из Познани и сократил отставание до одного очка
Украинский хавбек Владислав Кочергин принял участие в важном матче польского «Ракува».
28-летний Кочергин вышел в основе в поединке лидеров чемпионата Польши против «Леха» из Познани (1:0).
На 79-й минуте Владислав был заменен. Единственный гол забил Стратос Сварнас на 45+1 минуте.
В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 21 матч и забил 4 гола в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.
«Ракув» набрал 41 очко после 21 матча и занимает 2-е место в турнирной таблице, сократив отставание от Леха до одного пункта.
Чемпионат Польши. 21-й тур, 14 февраля
Лех Познань – Ракув – 0:1
Голы: Стратос Сварнас, 45+1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лех
|21
|13
|2
|6
|37 - 17
|41
|2
|Ракув
|21
|11
|7
|3
|27 - 13
|40
|3
|Ягеллония
|20
|11
|5
|4
|38 - 27
|38
|4
|Краковия
|21
|9
|7
|5
|38 - 30
|34
|5
|Легия
|20
|9
|6
|5
|37 - 25
|33
|6
|Погонь Щецин
|20
|10
|3
|7
|29 - 21
|33
|7
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|27 - 24
|31
|8
|Катовице
|20
|8
|5
|7
|30 - 26
|29
|9
|Мотор Люблин
|20
|8
|5
|7
|28 - 32
|29
|10
|Пяст
|20
|7
|7
|6
|22 - 19
|28
|11
|Видзев Лодзь
|20
|7
|5
|8
|26 - 30
|26
|12
|Корона Кельце
|21
|5
|8
|8
|18 - 29
|23
|13
|Сталь Мелец
|20
|6
|4
|10
|21 - 26
|22
|14
|Заглембе Л
|20
|6
|4
|10
|18 - 29
|22
|15
|Радомяк
|20
|6
|3
|11
|24 - 32
|21
|16
|Пуща
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|17
|Лехия
|20
|4
|6
|10
|20 - 34
|18
|18
|Шлёнск
|20
|1
|8
|11
|16 - 32
|11
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