Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ключевой поединок. Кочергин поучаствовал в битве лидеров чемпионата Польши
Чемпионат Польши
Лех
14.02.2025 21:30 – FT 0 : 1
Ракув
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
14 февраля 2025, 23:41 | Обновлено 14 февраля 2025, 23:52
139
0

Ключевой поединок. Кочергин поучаствовал в битве лидеров чемпионата Польши

Ракув в гостях переиграл Лех из Познани и сократил отставание до одного очка

14 февраля 2025, 23:41 | Обновлено 14 февраля 2025, 23:52
139
0
Ключевой поединок. Кочергин поучаствовал в битве лидеров чемпионата Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский хавбек Владислав Кочергин принял участие в важном матче польского «Ракува».

28-летний Кочергин вышел в основе в поединке лидеров чемпионата Польши против «Леха» из Познани (1:0).

На 79-й минуте Владислав был заменен. Единственный гол забил Стратос Сварнас на 45+1 минуте.

В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 21 матч и забил 4 гола в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.

«Ракув» набрал 41 очко после 21 матча и занимает 2-е место в турнирной таблице, сократив отставание от Леха до одного пункта.

Чемпионат Польши. 21-й тур, 14 февраля

Лех Познань Ракув – 0:1

Голы: Стратос Сварнас, 45+1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лех 21 13 2 6 37 - 17 41
2 Ракув 21 11 7 3 27 - 13 40
3 Ягеллония 20 11 5 4 38 - 27 38
4 Краковия 21 9 7 5 38 - 30 34
5 Легия 20 9 6 5 37 - 25 33
6 Погонь Щецин 20 10 3 7 29 - 21 33
7 Гурник Забже 20 9 4 7 27 - 24 31
8 Катовице 20 8 5 7 30 - 26 29
9 Мотор Люблин 20 8 5 7 28 - 32 29
10 Пяст 20 7 7 6 22 - 19 28
11 Видзев Лодзь 20 7 5 8 26 - 30 26
12 Корона Кельце 21 5 8 8 18 - 29 23
13 Сталь Мелец 20 6 4 10 21 - 26 22
14 Заглембе Л 20 6 4 10 18 - 29 22
15 Радомяк 20 6 3 11 24 - 32 21
16 Пуща 20 4 7 9 19 - 29 19
17 Лехия 20 4 6 10 20 - 34 18
18 Шлёнск 20 1 8 11 16 - 32 11
Полная таблица

По теме:
Украинец попал в символическую сборную иностранного чемпионата
Ассист Кочергина не помог. Ракув сенсационно уступил в чемпионате Польши
ВИДЕО. Вратарь промазал по мячу. Украинец отметился автоголом в Польше
чемпионат Польши по футболу Владислав Кочергин Ракув Ченстохова Лех Познань
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Да там только два пояса. Я туда точно не пойду»
Бокс | 14 февраля 2025, 00:05 0
Александр УСИК: «Да там только два пояса. Я туда точно не пойду»
Александр УСИК: «Да там только два пояса. Я туда точно не пойду»

Чемпион исключил переход в весовую категорию бриджервейт

Обидчица Костюк выбила нейтралку и вышла в финал турнира в Катаре
Теннис | 14 февраля 2025, 19:13 19
Обидчица Костюк выбила нейтралку и вышла в финал турнира в Катаре
Обидчица Костюк выбила нейтралку и вышла в финал турнира в Катаре

Аманда Анисимова справилась с Екатериной Александровой на тысячнике в Дохе

Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
Футбол | 14.02.2025, 22:51
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Футбол | 14.02.2025, 08:10
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Бокс | 14.02.2025, 08:58
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
13.02.2025, 18:10 11
Теннис
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 95
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
13.02.2025, 09:35 1
Бокс
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
13.02.2025, 03:09 3
Футбол
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
13.02.2025, 21:20 8
Футбол
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
13.02.2025, 07:50 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем