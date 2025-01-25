Атлетико претендует на Зинченко, Бельгия назначила коуча, Пидручный в топ-5
Главные новости за 24 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24 января.
1. Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Украинский игрок может оказаться в чемпионате Испании в Атлетико Мадрид
2. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бельгии назначила тренера. Он дебютирует с Украиной
Руди Гарсия сменил Доменико Тедеско в должности тренера сборной Бельгии
3. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился 23-летним украинским защитником
Александр Драмбаев присоединился к черкасскому клубу
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал защитника Манчестер Сити
Кайл Уокер будет выступать в итальянской Серии А до конца текущего сезона
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный бразилец завершает карьеру в 41 год
Фелипе Мело решил повесить бутсы на гвоздь
5A. Смоляков подписал контракт с Лос-Анджелесом. Полесье получит 2 млн евро
Сделка закрыта, официоз ожидается в ближайшее время
5B. Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову
Турки уже гарантированно готовы заплатить 6 млн евро плюс небольшой бонус
6A. В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
В топ-3 гонки вошли Тарьей Бе, Стурла Легрейд и Томмазо Джакомель
6B. Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
Итоги второй гонки на этапе Кубка мира
6C. Вслед за братом. Тарьей Бё заявил о завершении карьеры
Решение биатлонист огласил после победы в спринте на этапе КМ в Антхольце
7A. Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Новак проиграл Александру первый сет на тай-брейке и снялся с поединка
7B. В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025
Янник Синнер победил Бена Шелтона и сыграет против Александра Зверева
8A. Без шансов для претендента. Иноуэ нокаутировал соперника в четвертом раунде
Е Юн Ким не смог навязать свой бокс в поединке с чемпио
8B. Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен
Впереди – поединки в США
8C. ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
Зрители увидят британское противостояние Конора Бенна и Криса Юбэнка
9A. История легенды Формулы-1. Алонсо приближается к финалу потрясающей карьеры
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9B. Друг Месси, легендарный укус и топ-бомбардир. Суаресу исполнилось 38 лет
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