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Другие новости
25 января 2025, 09:59 | Обновлено 25 января 2025, 10:56
621
0

Атлетико претендует на Зинченко, Бельгия назначила коуча, Пидручный в топ-5

Главные новости за 24 января на Sport.ua

25 января 2025, 09:59 | Обновлено 25 января 2025, 10:56
621
0
Атлетико претендует на Зинченко, Бельгия назначила коуча, Пидручный в топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24 января.

1. Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Украинский игрок может оказаться в чемпионате Испании в Атлетико Мадрид

2. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бельгии назначила тренера. Он дебютирует с Украиной
Руди Гарсия сменил Доменико Тедеско в должности тренера сборной Бельгии

3. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился 23-летним украинским защитником
Александр Драмбаев присоединился к черкасскому клубу

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал защитника Манчестер Сити
Кайл Уокер будет выступать в итальянской Серии А до конца текущего сезона

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный бразилец завершает карьеру в 41 год
Фелипе Мело решил повесить бутсы на гвоздь

5A. Смоляков подписал контракт с Лос-Анджелесом. Полесье получит 2 млн евро
Сделка закрыта, официоз ожидается в ближайшее время

5B. Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову
Турки уже гарантированно готовы заплатить 6 млн евро плюс небольшой бонус

6A. В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
В топ-3 гонки вошли Тарьей Бе, Стурла Легрейд и Томмазо Джакомель

6B. Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
Итоги второй гонки на этапе Кубка мира

6C. Вслед за братом. Тарьей Бё заявил о завершении карьеры
Решение биатлонист огласил после победы в спринте на этапе КМ в Антхольце

7A. Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Новак проиграл Александру первый сет на тай-брейке и снялся с поединка

7B. В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025
Янник Синнер победил Бена Шелтона и сыграет против Александра Зверева

8A. Без шансов для претендента. Иноуэ нокаутировал соперника в четвертом раунде
Е Юн Ким не смог навязать свой бокс в поединке с чемпио

8B. Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен
Впереди – поединки в США

8C. ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
Зрители увидят британское противостояние Конора Бенна и Криса Юбэнка

9A. История легенды Формулы-1. Алонсо приближается к финалу потрясающей карьеры
Два десятилетия и два чемпионства. Фернандо покорил Формулу-1 и не только

9B. Друг Месси, легендарный укус и топ-бомбардир. Суаресу исполнилось 38 лет
Уругвайский форвард празднует свой день рождения

10A. Трюк Дешама: предвестник триумфа или фиаско сборной Франции на ЧМ-2026?
И до Дидье в истории трехцветных было, что тренер объявлял о своем уходе досрочно

10B. Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией
Шахтер выиграл матч Лиги чемпионов, Динамо сыграло вничью в Лиге Европы

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