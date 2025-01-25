Атлетико претендует на Зинченко, Бельгия назначила коуча, Пидручный в топ-5

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24 января.

1. Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро

Украинский игрок может оказаться в чемпионате Испании в Атлетико Мадрид

2. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бельгии назначила тренера. Он дебютирует с Украиной

Руди Гарсия сменил Доменико Тедеско в должности тренера сборной Бельгии

3. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился 23-летним украинским защитником

Александр Драмбаев присоединился к черкасскому клубу

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал защитника Манчестер Сити

Кайл Уокер будет выступать в итальянской Серии А до конца текущего сезона

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный бразилец завершает карьеру в 41 год

Фелипе Мело решил повесить бутсы на гвоздь

5A. Смоляков подписал контракт с Лос-Анджелесом. Полесье получит 2 млн евро

Сделка закрыта, официоз ожидается в ближайшее время

5B. Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову

Турки уже гарантированно готовы заплатить 6 млн евро плюс небольшой бонус

6A. В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце

В топ-3 гонки вошли Тарьей Бе, Стурла Легрейд и Томмазо Джакомель

6B. Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин

Итоги второй гонки на этапе Кубка мира

6C. Вслед за братом. Тарьей Бё заявил о завершении карьеры

Решение биатлонист огласил после победы в спринте на этапе КМ в Антхольце

7A. Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open

Новак проиграл Александру первый сет на тай-брейке и снялся с поединка

7B. В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025

Янник Синнер победил Бена Шелтона и сыграет против Александра Зверева

8A. Без шансов для претендента. Иноуэ нокаутировал соперника в четвертом раунде

Е Юн Ким не смог навязать свой бокс в поединке с чемпио

8B. Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен

Впереди – поединки в США

8C. ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма

Зрители увидят британское противостояние Конора Бенна и Криса Юбэнка

9A. История легенды Формулы-1. Алонсо приближается к финалу потрясающей карьеры

Два десятилетия и два чемпионства. Фернандо покорил Формулу-1 и не только

9B. Друг Месси, легендарный укус и топ-бомбардир. Суаресу исполнилось 38 лет

Уругвайский форвард празднует свой день рождения

10A. Трюк Дешама: предвестник триумфа или фиаско сборной Франции на ЧМ-2026?

И до Дидье в истории трехцветных было, что тренер объявлял о своем уходе досрочно

10B. Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией

Шахтер выиграл матч Лиги чемпионов, Динамо сыграло вничью в Лиге Европы