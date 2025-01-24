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  4. Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 22:11 |
1611
2

Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову

Турки уже гарантированно готовы заплатить 6 миллионов евро плюс обеспечить небольшой бонус

24 января 2025, 22:11 |
1611
2
Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову
shakhtar.com. Александр Зубков

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» в очередной раз активизирует усилия в вопросе приобретения 28-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.

Сообщается, что «бордово-синие», которые несколько дней назад подписали из стана «горняков» Даниила Сикана, в очередной раз улучшили свое предложение по Зубкову. Теперь «Трабзонспор» дает гарантированные 6 миллионов евро, а также готов заплатить еще 500 тысяч евро в виде бонуса за выполнение ряда условий.

После сложных торгов с «Шахтером» по Зубкову турецкий клуб попытался договориться с «Фиорентиной» о трансфере 26-летнего француза Жонатана Иконе, однако футболист наотрез отказался перебираться в Турцию, из-за чего «бордово-синие» намерены сделать все, чтобы убедить «горняков» продать вингера сборной Украины.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» готов заплатить за Зубкова 6 миллионов евро с учетом бонусов, а «Шахтер» требовал за своего игрока 7,5 миллионов евро. Теперь же разница в торгах не настолько значительна, как ранее, и вполне возможно, сторонам все-таки удастся договориться.

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Александр Зубков Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Трабзонспор
Алексей Сливченко Источник: Günebakış Haber
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Перший Серед Рівних
Буде в Шахтарі 11 нігретосів на полі грати.
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0
Дыряво с пердя🤣
десяточка млн за зубчика☝️ не меньше
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0
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