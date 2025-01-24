Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову
Турки уже гарантированно готовы заплатить 6 миллионов евро плюс обеспечить небольшой бонус
Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» в очередной раз активизирует усилия в вопросе приобретения 28-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.
Сообщается, что «бордово-синие», которые несколько дней назад подписали из стана «горняков» Даниила Сикана, в очередной раз улучшили свое предложение по Зубкову. Теперь «Трабзонспор» дает гарантированные 6 миллионов евро, а также готов заплатить еще 500 тысяч евро в виде бонуса за выполнение ряда условий.
После сложных торгов с «Шахтером» по Зубкову турецкий клуб попытался договориться с «Фиорентиной» о трансфере 26-летнего француза Жонатана Иконе, однако футболист наотрез отказался перебираться в Турцию, из-за чего «бордово-синие» намерены сделать все, чтобы убедить «горняков» продать вингера сборной Украины.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» готов заплатить за Зубкова 6 миллионов евро с учетом бонусов, а «Шахтер» требовал за своего игрока 7,5 миллионов евро. Теперь же разница в торгах не настолько значительна, как ранее, и вполне возможно, сторонам все-таки удастся договориться.
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