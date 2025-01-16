Трабзонспор дает за Зубкова уже 6 млн евро. Шахтер хочет значительно больше

После очередного отказа от «Шахтера» на предложение по 28-летнему вингеру Александру Зубкову, турецкий «Трабзонспор» вновь пошел на улучшение условий.

Как сообщает тамошняя пресса, сейчас «Трабзонспор» готов заплатить за Зубкова 6 миллионов евро, включая бонусы.

Турки очень хотят подписать украинского вингера, статистика которого видится им очень привлекательной.

Проблема в том, что «Шахтер» теперь запрашивает за Зубкова 10 миллионов евро, хотя ранее турецкие источники писали, что дончане настаивают на сумме в 8 миллионов в виде отступных за Александра.

Впрочем, переговоры по Зубкову между клубами продолжаются.

Стоит отмечать, что вчера Зубков отсутствовал в обоих товарищеских матчах «Шахтера» на сборе в Турции – его не было в составе ни против ЦСКА София (1:0), ни против «Лудогорца» (4:0).