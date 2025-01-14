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  4. Шахтер отказал Трабзонспору в трансфере Зубкова. Турки улучшили предложение
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 09:41 |
1800
1

Шахтер отказал Трабзонспору в трансфере Зубкова. Турки улучшили предложение

Заграничный клуб продолжает бороться за право подписать 28-летнего вингера

14 января 2025, 09:41 |
1800
1
Шахтер отказал Трабзонспору в трансфере Зубкова. Турки улучшили предложение
ФК Шахтер. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» продолжает попытки подписать 28-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.

Сообщается, что «горняки» отвергли последнее предложение «бордово-синих» по трансферу Зубкова за 4 миллиона евро, включая бонусы. После этого «Трабзонспор» сделал новое предложение – теперь турки готовы заплатить 4 миллиона евро гарантированно и сразу плюс обеспечить дополнительные выплаты в будущем в виде все тех же бонусов.

«Трабзонспор» проявляет серьезную настойчивость и, очевидно, постарается убедить «Шахтер» пойти на трансфер.

Зубков в нынешнем сезоне УПЛ отличился 5 голами и 5 ассистами в 12 матчах.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Karadeniz Gazetesi
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