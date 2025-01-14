Шахтер отказал Трабзонспору в трансфере Зубкова. Турки улучшили предложение

Турецкий «Трабзонспор» продолжает попытки подписать 28-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.

Сообщается, что «горняки» отвергли последнее предложение «бордово-синих» по трансферу Зубкова за 4 миллиона евро, включая бонусы. После этого «Трабзонспор» сделал новое предложение – теперь турки готовы заплатить 4 миллиона евро гарантированно и сразу плюс обеспечить дополнительные выплаты в будущем в виде все тех же бонусов.

«Трабзонспор» проявляет серьезную настойчивость и, очевидно, постарается убедить «Шахтер» пойти на трансфер.

Зубков в нынешнем сезоне УПЛ отличился 5 голами и 5 ассистами в 12 матчах.