Шахтер отказал Трабзонспору в трансфере Зубкова. Турки улучшили предложение
Заграничный клуб продолжает бороться за право подписать 28-летнего вингера
Турецкий «Трабзонспор» продолжает попытки подписать 28-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.
Сообщается, что «горняки» отвергли последнее предложение «бордово-синих» по трансферу Зубкова за 4 миллиона евро, включая бонусы. После этого «Трабзонспор» сделал новое предложение – теперь турки готовы заплатить 4 миллиона евро гарантированно и сразу плюс обеспечить дополнительные выплаты в будущем в виде все тех же бонусов.
«Трабзонспор» проявляет серьезную настойчивость и, очевидно, постарается убедить «Шахтер» пойти на трансфер.
Зубков в нынешнем сезоне УПЛ отличился 5 голами и 5 ассистами в 12 матчах.
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