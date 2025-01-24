ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бельгии назначила тренера. Он дебютирует с Украиной

Французский специалист Руди Гарсия официально возглавил национальную сборную Бельгии, заменив на должности наставника Доменико Тедеско. Об этом пишет пресс-служба Бельгийской футбольной ассоциации.

Последним местом работы француза был «Наполи», который он оставил в конце 2023 года. Также в карьере Гарсии был и «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Саудовский клуб уволил специалиста после 26 матчей сотрудничества.

Новый тренер бельгийцев дебютирует дуэлью с Украиной за элитный дивизион Лиги наций. Матчи пройдут 20 и 23 марта.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, где сборная Украины проведет матч со сборной Бельгии.