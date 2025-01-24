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Бельгия
24 января 2025, 11:13 | Обновлено 24 января 2025, 12:07
1658
2

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бельгии назначила тренера. Он дебютирует с Украиной

Руди Гарсия сменил Доменико Тедеско в должности тренера национальной сборной Бельгии

24 января 2025, 11:13 | Обновлено 24 января 2025, 12:07
1658
2
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бельгии назначила тренера. Он дебютирует с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

Французский специалист Руди Гарсия официально возглавил национальную сборную Бельгии, заменив на должности наставника Доменико Тедеско. Об этом пишет пресс-служба Бельгийской футбольной ассоциации.

Последним местом работы француза был «Наполи», который он оставил в конце 2023 года. Также в карьере Гарсии был и «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Саудовский клуб уволил специалиста после 26 матчей сотрудничества.

Новый тренер бельгийцев дебютирует дуэлью с Украиной за элитный дивизион Лиги наций. Матчи пройдут 20 и 23 марта.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, где сборная Украины проведет матч со сборной Бельгии.

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Олег Вахоцкий Источник: Федерация футбола Бельгии
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Перець
Надіюсь на прислів'я первый блин комом
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Андрій Шевченко
Після того як обдовбаного дегенерата пудрика дискваліфікували , у нас з'явились шанси 
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